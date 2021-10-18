小學招聘校長 愛國列條件 元朗商會小學稱「理所當然」 有校長指個別例子

綜合求職平台，至少12間中小學早前展開招聘校長程序，大多要求明年9月1日到任。各校列舉不同申請條件或資格要求，不少期望申請人具教育熱誠、領導才能等（部分見表）。元朗商會小學則要求申請人須有教育理想、抱負和使命感，愛護國家，認同辦學宗旨，願意委身於教育工作。

沒訂指標 稱根據申請函面談評核

元朗商會小學回覆本報查詢時稱，既然學生需學習和認識《基本法》，學校亦有責任讓學生認識一國兩制及國家安全的重要，「校長具備愛護國家的情操應是理所當然」。被問到如何衡量申請人「愛護國家」程度，該校稱「校長遴選委員會」會根據申請人在申請函及面談時的表述，評核申請人各方面的條件；除了學歷及資格認證外，並無就某一項的條件訂定具體指標。

部分辦學團體統一為屬校招聘，正聘請幼稚園、中小學校長的天主教教育事務處回覆本報稱，申請人須有學校行政經驗，對天主教辦學理念與實踐具深厚認識，能全力以赴 ；但稱暫未有確實數字正為屬下多少間學校聘請校長，亦不便公開。

戴德正：未見校長流失潮

退休中學校長戴德正表示，按遴選程序，學校知道有校長出缺，會組成由校董會、辦學團體和部分獨立人士組成的籌組遴選委員會，並負責撰寫招聘廣告，決定列出哪些申請條件。他形容現時未見校長流失潮，「其實每年都有一百、幾十個（校長離職），是正常數字」。

另一名校長說，據他了解，本學年有約90名新中小學校長上任。對於有學校將愛護國家納入申請人條件，他認為有助大家了解學校要求，「明白他們（學校）的不同意識形態，但現時未見大的辦學團體也做，可見是個別例子，仍未成氣候」。他估計學校可在末輪面試，透過問題測試申請人會否作出一些聲明（declare），「講自己不會做什麼事」。但他續說並非要求所有人表態，指「人見工，工搵人」，建議申請人若覺得不適合便不要應徵。

招聘的學校亦指出申請人需具備「校長資格認證」，部分學校列明准申請人正修讀獲教育局承認之相關培訓課程。據教育局要求，擬任公營或直資學校校長，須至少有5年教學經驗，並持本港教師證書、學位教師教育文憑或相同資格認證，才可參與以兩年為限的校長資格認證程序。教育局早前亦公布，下學年起官津中小學新聘、轉校教師須通過基本法測試。

明報記者

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