政務官投考者減三成 聶德權：料續跌，後回升

國安法將納測試 稱選擇題較方便

聶德權昨日在港台《星期六問責》表示，過去每年約有4萬人次應考《基本法》測試，日後會在此測試加入包括國安法的內容。他認為以選擇題考評較方便，可達到要投考者對有關法例有基本認識的目標。他說不擔心因此令公務員招聘困難，但預期投考人數會減少，「尤其經歷近兩年社會發生這麼多事，衝擊、黑暴等，過去一年國安法、完善選舉制度，過去經驗告訴我，通常有大轉變發生，投考人數都會跌，之後又會回升」。

他說，報考政務主任人數由上年度1.4萬，下跌至今年度9700，同期報考行政主任人數亦跌三成，但每年錄取政務主任不超過30人，故仍有很大競爭，最重要是透過遴選找到合適人選。

抽派公務員北上3月 認識內地施政

聶德權說會加強現職公務員認識內地發展，甚至會派部分人到內地3個月，了解內地部門施政及國家情况，特別是大灣區城市，政府亦正與港澳辦及廣深兩地政府統籌，希望恢復通關後盡快落實；另外，北京大學亦同意為港府開設一個公共行政碩士課程，日後會派部分公務員赴京上課及考察。

對於《施政報告》提到將按「能者居之」原則，檢視高級公務員的選拔聘任機制，聶德權稱這不代表現時公務員「好唔掂」，而是香港已進入新時代，在國家安全及社會比較穩定下，需建立一隊「人馬」貫徹落實政策，管理團隊要愛國愛港、忠誠、專業、高效、善於作為、敢於擔當、勤政為民，且要透過選拔、晉升、培訓，令隊伍充分發揮這些特質；至於新設公務員學院院長一職，則會同時作公開招聘及內部選拔。