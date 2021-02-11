俄領館人員確診 嘉亨灣830人強檢無中招

政府昨早7時完成強制檢測行動，截至昨凌晨1時，約830名居民接受檢測，沒發現確診。另外大廈約435戶中70戶無人應門。據昨日更新的相關大廈及車船名單，該名確診俄國領事館人員並無到過香港其他地方及乘坐公共交通工具。

除上述個案，其餘5宗新增個案中，3人為外傭，分別來自菲律賓及印尼，其中兩個來自菲律賓的外傭及來自英國的一男一女驗出L452R變異病毒株。全部確診者已接種兩劑新冠疫苗，當中3人驗出抗體。本港累計有12,291宗確診和1宗疑似個案，另暫有少於10宗初步確診。

政府外展新冠疫苗接種隊昨日分別到紅磡、沙田及大澳，當中大澳並無診所提供新冠疫苗。大澳昨日有127人即場打針，到訪的公務員事務局長聶德權稱，大澳水鄉是旅遊點，疫情下遊人增加，大澳長者就算不經常外出，亦應盡快接種疫苗。

澳門疫情稍緩 周二解封娛樂場所

上月澳門被用作隔離酒店的金皇冠中國大酒店出現輸入個案，其後傳染酒店保安，引起爆發。澳門政府昨日宣布已連續11天無新增有社區傳播風險的新冠病例，經評估後，公布周二（19日）解除關閉部分娛樂場所，包括戲院、劇院、室內遊樂場、酒吧等。

（新冠疫情）