續谷長者打針 4屋邨設「疫苗專線」召車接送

盼「流動疫苗車」下月入邨即場打

另外，新一批約80萬劑復必泰疫苗昨日抵港，工作人員按既定程序檢查及核對疫苗，確保符合產品規格及相關冷鏈運輸標準。政府把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度保存。

截至昨晚8時，本港逾455.8萬人已打首針新冠疫苗，當中60歲以下每個年齡組別首針接種率均逾七成，60歲以上各組別最多只有約六成，而80歲或以上首針接種率僅15%。

公務員事務局長聶德權昨在港台《星期六問責》呼籲，仍未接種疫苗者應在11月底前打首針。他說，過去7天平均每日僅3000人打首針，接種量下跌，預計未來疫苗接種中心數目會減少，但要視乎打第三針的建議接種範圍作安排。他說會作地區深化工作，例如社區會堂亦提供即場接種服務，並安排「疫苗專線」，只要致電就有專車到屋邨接載居民、尤其是長者前往打針，並希望下月推出「流動疫苗車」到屋邨等地為居民打復必泰或科興疫苗。

深水埗4邨先試 車載打科興

公務員事務局補充，有些屋邨無合適的疫苗接種地方，故將利用疫苗專線旅遊車接載屋邨居民特別是長者到附近打針，再送回屋邨，預計本周開始在深水埗富昌邨、海達邨、海麗邨及海盈邨試行，居民會被載到佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗。

（新冠疫情）