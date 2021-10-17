近期「先免檢後確診」個案未釀爆發 田北辰：中央最不滿是行為，非結果

港3月爆疫人代可上京 田：接種檢測再檢測

兩會3月5日開幕，翻查資料，港區人代、政協在3月2日出發往深圳，翌日坐專機到北京，當時本港疫情較現時嚴重，尖沙嘴K11 Musea名潮食館在2月底開始爆發，該群組至3月2日累計49人，最終群組有57人。該段時間本港每日有雙位數確診，現時本港確診已跌至單位數，而且大部分屬輸入個案。

田北辰說，內地最不放心是本港獲豁免強制檢疫的人太多，擔心他們確診後在社區傳播，再將病毒帶到內地擴散。他分析，中央會認為衛生與外交無關係，不能因外交原因容許部分人享有特權，入境後可以家居隔離，「家居（隔離）沒有意思的」。對於近期的豁免者確診個案皆未有造成社區擴散，田北辰強調：「（中央）最不滿是行為，不是結果。」他說，早前港府到深圳與內地代表就防疫策略開會，隨後香港出現源頭不明個案及豁免者確診，「上面如何放心？」

（新冠疫情）