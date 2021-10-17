近期「先免檢後確診」個案未釀爆發 田北辰：中央最不滿是行為，非結果

【明報專訊】今年3月本港爆發K11 Musea群組之時，全國人大會議及全國政協會議（兩會）在北京舉行。港區人大代表田北辰說，當時港區人大代表、政協出發前要完成接種新冠疫苗，並先到深圳酒店接受病毒檢測，有結果前要留在酒店，翌日抵達北京後再檢測，全程需乘坐專車、專機。他認為譚耀宗理論上可以此嚴謹的防疫措施上京，但最終「完全唔畀上（京）」，他分析是內地給予本港明確信息：不滿本港的外防措施。
港3月爆疫人代可上京 田：接種檢測再檢測
兩會3月5日開幕，翻查資料，港區人代、政協在3月2日出發往深圳，翌日坐專機到北京，當時本港疫情較現時嚴重，尖沙嘴K11 Musea名潮食館在2月底開始爆發，該群組至3月2日累計49人，最終群組有57人。該段時間本港每日有雙位數確診，現時本港確診已跌至單位數，而且大部分屬輸入個案。
田北辰說，內地最不放心是本港獲豁免強制檢疫的人太多，擔心他們確診後在社區傳播，再將病毒帶到內地擴散。他分析，中央會認為衛生與外交無關係，不能因外交原因容許部分人享有特權，入境後可以家居隔離，「家居（隔離）沒有意思的」。對於近期的豁免者確診個案皆未有造成社區擴散，田北辰強調：「（中央）最不滿是行為，不是結果。」他說，早前港府到深圳與內地代表就防疫策略開會，隨後香港出現源頭不明個案及豁免者確診，「上面如何放心？」