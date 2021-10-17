港一不明個案 京禁譚耀宗赴人大 離港前接防疫辦通知 田北辰：內地不滿港外防措施

譚耀宗向本報表示，是次國家防控辦關注本港的不明個案，應為10月8日宣布確診的機場貨運工人。他說，上次到北京開會、即今年8月時，他乘坐直航航班從香港到北京，毋須在深圳停留再接受檢測，逗留北京期間，他只可乘坐專車往返酒店及北京人民大會堂，開會以外時間不可離開酒店，但在會議舉行地點，可與其他常委交談接觸。

譚稱內地重視不明個案 料禁開會因不涉港事

譚耀宗在民建聯facebook發放的短片表示，內地非常重視不明個案，而北京的防控措施特別嚴謹，一旦香港疫情出現變化，特別是有源頭不明個案，北京便會進一步收緊防疫措施。他說上一次例行會議，內地方面已建議他不要出席，但他認為會議有涉港議題，他一定要出席，但其他原列席的代表沒出席，他相信今次可能因會議沒香港議題，所以不獲准上京。翻查資料，8月例會的議程之一是審議將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，最終人大決定暫不表決。

倡中港健康碼結合 設追蹤系統

對於兩地通關時間，譚耀宗說不容樂觀，建議政府一定要小心處理不明個案，盡量找出源頭，以令內地防疫部門對香港的防疫工作感安心，否則有個案便對通關造成極大障礙。他說，出入境兩地須隔離的安排已有一段時間，對民生、商業造成很大影響，兩地政府要想辦法，在有限制、有配額下逐步開放免隔離通關。他提出，通關的基本條件應是完成兩針疫苗接種，甚至是3針，並完成病毒抗體測試、核酸檢測，提早在出發前14天申報，只限探親、商務或特殊理由才可入境免隔離。

譚認為最重要是本港的健康碼需與內地的健康碼結合，設追蹤系統。他說內地關心一旦有疫情發生，可如何追蹤患者的密切接觸者及受影響者。

許樹昌：港出院及免檢疫標準 內地不放心

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，近日香港有機場貨運工人確診屬源頭不明個案，據他了解，內地很緊張源頭不明的個案，尤其北京是主要政治人物住宿、開會的地方。他稱，內地採取「清零」路線，對源頭不明個案一向格外小心，一旦出現源頭不明個案，需經過兩個潛伏期、即共28日無出現本地爆發，才會放心。他又稱，內地與本港防疫「把尺不一樣」，舉例現時本港的出院標準是患者連續3個呼吸道樣本的病毒數值達33或以上（即病毒量低），並維持10天，但內地對此不放心。他說，內地希望可長期通關，不希望通關後出現個案便叫停，因此安全系數特別高。

對於再有獲豁免在酒店檢疫的駐港外國領事人員確診，會否影響與內地商討通關，許樹昌表示內地曾提及擔心本港的豁免群組，但他認為內地會再花時間觀察獲豁免檢疫的確診者有否引起社區爆發。

明報記者

（新冠疫情）

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