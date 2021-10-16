13歲童求換心 母：子不放棄治病 求爸媽別放棄他

患罕見擴張性心肌病變

阿峰8月起留醫兒童醫院兒童深切治療部，情况危殆。父親梁先生稱，阿峰8月初先後屙嘔及嚴重咳嗽，兩次帶兒子到私家門診求醫，分別診斷為腸胃炎及氣管敏感，病徵出現兩日後情况沒改善，遂轉帶阿峰到公立醫院急症室求醫，翌日轉送兒童醫院。經臨牀斷症，阿峰患擴張性心肌病變，以致急性心衰竭。心肺功能轉差亦影響阿峰腎臟，現時他要接受連續腎臟透析治療（俗稱洗腎）。

家中「開心果」愛運動 現插滿喉管

梁先生提到阿峰孝順時不禁哽咽，稱記得一次與親友到離島遊玩，妻子因上班而無法同行，兒子不忘媽媽，特意到島上店舖買飾物哄母親開心。梁形容兒子是家裏的「開心果」，阿峰現時樂觀面對病情，有信心自己能康復，又努力做肺部物理治療，準備隨時接受心臟移植。

以往喜愛水上活動，閒時打乒乓球、羽毛球的阿峰，一場大病令他身上插滿喉管，在病榻上難以郁動。梁太說，曾送陀螺給兒子作禮物，他卻傷心地說「我玩唔到，我嘥晒你哋啲錢」。話說到此，梁太再次淚水決堤。「以前只是想着等他讀好啲書，將來揀自己想做的事，但作為母親現在什麼都不想諗，只想他可以健健康康，長命百歲，他想做什麼我已不敢想，他將來要成為怎樣的人，我都不敢想。」梁太邊哭邊說。

醫生：等候移植愈久風險愈大

醫生陳羲舜說，阿峰以雙心室輔助器維生，其中右心室輔助器置於體外，以喉管連接到阿峰體內血管，若等候心臟移植時間愈長，阿峰流血、感染等併發風險愈大。他說，阿峰接受心臟移植手術前的身體狀態，直接影響他術後康復情况及存活機會，形容醫療團隊「正與時間競賽」。

血型B+或O+ 重50至70公斤

腦幹死亡者適合捐贈

陳羲舜說，阿峰在輪候心臟移植者中「排好高位置」，而全港有3名18歲以下兒童正等候換心，2009年至今本港則完成11宗兒童心臟移植，不過亦有兒童患者未等到合適心臟就離世。他說血型B+或O+、體重介乎50至70公斤的腦幹死亡者適合捐贈心臟給阿峰。他希望大眾支持器官捐贈，幫助有需要的病人。