解剖報告指女童頭傷致死 辯方：曾跌倒 未必涉被告

辯方強調非控誤殺

虐兒最高囚10年 誤殺終身

案情指出，根據醫院紀錄，女童送院時已沒心跳，經搶救近半小時後不治，她當時重8公斤，屬明顯過輕。剖屍報告指出，女童身上有34處新近瘀傷及36道舊有傷疤，遍佈頭、頸、胸和上下肢等，其頭有多處深層瘀傷，直接死因是頭部受傷。報告指出，同齡兒童腦部至少重868克，女童腦部則重835克，胸腺有退化迹象。

體重過輕 頭多處深層瘀傷

免疫器官胸腺萎縮 疑營養不良

病理學家檢驗發現，女童有蛛網膜下腔出血及腦水腫，與頭部被碰撞或被硬物撞擊脗合。對於女童面、頸和大腿的線性傷痕，專家認為與指甲痕或掌摑痕迹脗合，看來並非意外造成。女童身上有瘀傷呈淡黃色，部分傷口可能正在癒合。

有兒科醫生認為，女童生前腦部比同齡兒童輕，或源於營養不良；至於免疫器官胸腺萎縮，可以被視為虐兒或疏忽照顧的證據。兒童神經內科專家指出，兩被告否認向女童施暴，說法與女童傷勢明顯不符，因女童身上多新傷舊患，相信由不同時段的創傷所致。