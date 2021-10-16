託養女童亡70處傷 情侶認虐兒 事主22月大 打斷藤條 狗鏈綁腰獨留家

兩名被告依次為無業女子柯靜雯（34歲）及男地盤工人蕭國偉（30歲）。兩人承認於2019年1月至6月20日，在元朗洪水橋田廈路新生村一單位（鐵皮屋）內，對22個月大的柯姓女童負有管養責任，故意虐待或忽略該女童，相當可能導致她受到不必要的傷害。

生母探望見瘀傷 被告稱蚊咬

控方案情指出，兩被告居於事發單位，本身育有3名5個月至8歲大子女。自2018年4月，女被告替女友人照顧對方的兒子及女兒（即案中事主），友人初時每日探望子女，後來逐漸減少，後來友人不時發現女兒身上有瘀傷及擦損，女被告聲稱是事主自己弄傷，又說是蚊咬。2019年5月，友人的兒子（當年4歲）交由社署寄養家庭照顧，留下事主繼續交由兩被告照顧。至出事當日，事主母親沒再出現。

被告長女：常睹事主受罰 哭比快樂多

控方案情引述被告的長女表示，事主當時獨自睡在地面的牀褥，其父母經常不滿事主表現，以藤條打事主手腳，女被告亦曾掌摑導致事主嘴部流血。長女又提到，事主曾被獨留在家4次，其間女被告以狗鏈綁起事主，直至眾人回家才解開。長女稱不時目睹事主受罰，又稱事主在家中哭泣的日子比快樂的時光多。

被告認因事主失禁頑劣責打掌摑

女被告在警誡下表示，案發前從未收過友人支付事主的生活費，承認曾因為事主失禁、哭泣、表現頑劣和亂摸東西，出手責打及掌摑事主，包括用藤條打其手心，甚至兩度將藤條打斷。女被告又承認，因為要接送子女下課，卻不想將帶事主外出，故兩度將事主獨留家中，其間以近一米長的狗鏈綁在事主腰間，每次歷時約45分鐘。她表示事主曾失足跌倒，事後洗澡才發現其腰部有瘀傷。

男被告在警誡下自稱因要上班，甚少照料和接觸事主，承認曾以「適中」力度掌摑事主5至6次，並打她的臀部和手心。他又承認在事主去世前一晚，事主用腳推倒其親生女兒，遂掌摑事主兩下。

事主去世前一晚，即2019年6月19日晚上近10時，兩被告帶自己的子女及事主到粥店用膳。閉路電視片段顯示，事主當時表現無異常，不見表面傷勢。翌日凌晨約3時，女被告表示事主鯁到粥中的豬軟骨，將事主送院，經搶救後證實死亡，事主被發現身上有34處新近瘀傷及36處舊傷疤，剖屍報告指死因是頭部受傷。

【案件編號：HCCC 99/21】

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