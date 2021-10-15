高雄商住舊樓大火46死41傷 凌晨1分鐘飛快延燒 濃煙困百戶 4人帶署扣查

住戶多老弱傷殘 逾百消防5小時撲熄

高雄市消防局發布新聞稿指出，高雄鹽埕區府北路31號昨日凌晨2時54分發生火警，現場是「城中城」大樓，有40年歷史，是棟地上13層、地下兩層的商住混合大樓，地下1樓及2樓未使用，地上1樓至5樓已廢棄，7樓至11樓約有120戶住戶。消防局共出動75車159人趕往灌救，大火在昨早7時17分撲滅。

中央社報道，現場從大廈1樓起火，順勢向上悶燒，整棟大樓濃煙瀰漫，不時傳出住戶慘叫呼救聲，消防出動雲梯逐樓搜救。鹽埕區府北里長林傳富在場表示，凌晨2時多聽到很大的「砰」一聲後就發現失火，大樓從7樓到11樓住了上百戶，住客多為失智或肢體障礙的長輩。他擔心長輩發現失火緊張加上停電，不便逃生至13樓樓頂。

地面先起火 樓內多雜物 死者多因吸入濃煙

現場消息稱，起火後有逾百住戶受困，不少人到陽台揮舞手電筒求救，亦有住戶來不及穿衣便逃出火場。據聯合新聞網報道，有住戶家人焦急趕來，急得紅了眼眶。高雄市消防局從凌晨近3時數次加派人手，由原本數十人增至356名消防員救援。有消防員說，大樓內環境複雜，每層有太多住戶，每戶房門各有不同，破門難度不一，平均破一道門就要10分鐘，加上大樓內高溫，讓人難受。他說多數住戶房內都沒有開窗，救出的人大多是被濃煙嗆傷而死。他曾進入一個單位，最後費盡力氣開啟房門時，才發現死者背靠門席地而坐，神情驚懼，看了實在揪心。高雄市消防局長李清秀表示，現場火勢極為猛烈，多樓層嚴重燒毁，建築物老舊，室內雜物堆放眾多，救災行動困難。

火災共造成46死41傷，死者年齡介乎30至65歲；傷者年齡介乎8至83歲，分別被送往大同醫院、市立聯合醫院、邱外科醫院、高雄醫院、長庚醫院及國軍高雄總醫院治療。

警不排除縱火 有婦人曾未熄蚊香丟垃圾桶

中時電子報引述高雄市長陳其邁稱，警方已帶走4名疑犯調查。高雄警察局長黃明昭表示正過濾閉路電視影片，目擊者、報案者亦在做筆錄，再結合相關迹證、消防局火災調查科報告，才能斷定火警是否有人為因素。

警方和消防根據附近閉路電視片段及目擊者口供研判，起火點疑在大樓1樓。根據對面大樓閉路電視畫面，火警引燃才1分鐘，火勢便馬上延燒開去，可能有助燃劑導致火勢迅速蔓延，不排除有人縱火。高雄市消防局調查人員研判火頭在1樓古董店後方的小套房，黃姓婦人昨凌晨在房內和友人飲酒，她稱有燒檀香驅蚊，離開時隨意包裹丟到垃圾桶，旁邊有幾罐卡式瓦斯罐及不少易燃物。黃婦否認縱火，也不認為起火和她亂扔檀香餘燼有關。警方已將她列為嫌疑人，今天將交由檢察官訊問。另有現場消息稱，住1樓茶具店後方的男子昨凌晨疑與女友爭執，丟下煙頭離去，事隔約兩小時茶具店起火。

蔡英文命令全力協助 國台辦致哀

台灣總統蔡英文指示全力協助居民安置善後，行政院長蘇貞昌緊急取消原訂昨午出席「2021台灣創新技術博覽會開幕典禮」的行程，趕赴高雄慰問火警傷患。此前蘇貞昌已致電陳其邁掌握傷亡狀况，並指派內政部長徐國勇趕往高雄，就居民安置，以及傷者、罹難者家屬慰問等相關善後事宜提供協助。大陸國台辦、海協會昨日亦向事故罹難者表達哀悼，向傷者和相關家屬表達慰問。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676