遭DQ區議員被追實報實銷開支10萬

已發全年 秘書處稱只應計至DQ

區議員每年約有55萬元實報實銷營運開支償還款額，用於租辦事處、議助支薪等地區用途。九龍城前區議員郭天立上月遭DQ，九龍城區議會秘書處近日去信稱其2021年合資格領取款項按比例計至DQ當日約41萬元，惟郭已獲發還約52萬元。

信中引用《指引》指出，若當局支付或發還款項後，發現該區議員不符資格，或錯誤發款，該區議員必須退還；若扣除酬津等方法不可行，秘書處會發繳款通知書。信件又稱，因郭獲發還的累計營運開支償還款額已超出合資格領取款項，秘書處將再通知退還安排。

翻查《指引》，當中提及若停任區議員，只可按比例申領任職期間所得的開支償還款額。

郭天立驚訝：款項獲民署認可

郭天立向本報稱，預計須歸還逾10萬元，但尚未確認具體款項。他稱願歸還預支開支、「資本物品」等款項，但認為實報實銷的開支是用以支付辦事處租金、議助薪金，亦有印刷工作報告、環保袋等物資並派予街坊，民政事務總署亦認可有關款項是用於公務、符合區議會職能，才會發還開支，現時卻要求他歸還，對此感驚訝。他稱會再與當局商討，若仍要求歸還，冀可探討分期還款等方案，倘無選擇，或考慮提出司法覆核。