立會剩兩會議7法案待審 包括租管、電子煙、海外醫生

3案昨原復二讀 打風取消

本屆立法會會期於10月30日終止，現有7條法案待處理（見表），包括引入海外醫生的《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》等重大法案。

本周原議程除3條法案，亦有議員議案包括陳克勤提出有關前海機遇、新民黨葉劉淑儀提出關於「2030年可持續發展」的議案。而下周議程同樣有3條法案需審議，以及由議事規則委員會主席謝偉俊提出修訂《議事規則》處理「停賽罰款」等改動的議案。本月27日的最後一次會議，將討論由內會主席、民建聯李慧琼提出的本屆立法會「惜別議案」。

陳克勤料加會 不棄改議規

陳克勤接受查詢稱，27日的會議是早前增加，因預見20日會議或未及完成所有議程，同時該次會議會討論「惜別議案」。他稱，如今最可能的情况是下周的大會主要審議所有待恢復二讀的法案，該次會議除原定的20日、21日，可能會在22日加開會議；若未完成討論，至27日會繼續審議，至於會否爭取28日開會，則視乎屆時情况。

陳克勤說，無立法效力的議員議案或不會討論，建制派有共識他和葉太的議員議案若不夠時間便不討論；修改《議事規則》的議案一定要審議，而「惜別議案」雖無立法效力，但有象徵意義，相信會討論。

謝偉俊稱，暫未知有否新安排，形容現時時間上算趕，也不知能否「做得切」惜別議案；至於口頭質詢需否捨棄，他稱「都係講半朝，根據呢排操作（會議）嘅效率，都應該仲得」。