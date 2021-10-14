新急症醫院目標2025竣 承建商稱毗鄰多工程「四面圍城」

設2400病牀創傷中心

據醫管局資料，啟德新急症醫院將成為本港最大規模急症醫院之一，設5座大樓，包括急症大樓、行政大樓、教學大樓、腫瘤科大樓及專科門診診所大樓，並提供2400張病牀及37個手術室。醫管局又稱，新急症醫院是指定的創傷中心，提供24小時運作的急症室，會備足夠人手和設施應對各類急症、緊急情况及重大事故。

醫管局亦在立法會文件提到，新急症醫院將擔當領導角色，負責統籌九龍中聯網醫護服務，並配合毗鄰的兒童醫院的服務，相信能全面應付區內居民長遠醫護需要。

負責啟德新急症醫院地基工程的惠保（香港）有限公司，去年第三季曾在公司內部刊物提到工程內容及挑戰，稱地基工程A區及B區均被其他承建商的項目如隧道工程、公路工程等包圍，同時鄰近啟德消防局及兒童醫院，形容是「四面圍城」，因此各工程項目的代表組成一個「大團隊」，每月定期開會，交流進度及協調工程施工。

惠保另亦提到，該兩個地基工程地盤涉及設計和建造585支大口徑鑽孔樁，形容是當時最大型的單一地基工程合約，亦是惠保歷來最大的設計和建造項目；並稱有關工程掘出泥頭量達62.01萬立方米，相當於248個標準泳池的體積。