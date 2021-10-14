啟德醫院沉降停工 隔5日始公布 事發逢獅子山吹襲 兒童醫院及觀塘繞道安排加固

資料顯示，立法會2018年5月批出啟德新急症醫院地基工程、地庫挖掘工程等撥款，涉逾53.56億元，醫管局同年第三季批出工程合約予新創建附屬公司協興建築集團旗下的「惠保（香港）有限公司」。而啟德新急症醫院的主要工程今年7月獲立法會批出撥款，涉約304.4億元。

4監測點逾25毫米沉降

啟德新急症醫院工程分A及B兩個地盤。醫管局昨表示，本月8日地盤內的4個監測點，在早前颱風及暴雨期間錄得逾25毫米的沉降紀錄，達停工指標；按現行機制，醫管局聯同工程團隊當日即時要求承建商停止地基工程，並全面評估。

消息：部分樁腳現裂縫須加固

連場暴雨地盤水泵難抽

消息透露，今次出現沉降的為地盤A，工程人員發現小部分樁腳的燒焊接駁位出現裂縫，已即時加固焊口。消息稱，因「獅子山」吹襲致連場暴雨，地盤內水泵難及時抽走大量雨水，暴雨重量令地盤沉降加劇，但相信可透過加固措施改善問題。消息續稱，因即時停工，相信工程進度受影響。

醫管局稱，接獲沉降報告後已即時派員視察工地附近的兒童醫院及觀塘繞道等公用設施，據最新監測數據，鄰近公眾設施錄得低於安全指標的輕微沉降，符合安全水平，承建商獨立顧問已進一步檢查及評估，確認設施結構及運作仍安全；醫管局已安排承建商做加固措施，包括以灌漿方法改善鄰近地質，目前沉降趨穩定。

醫管局續稱，會繼續密切監察情况，並要求承建商制訂緩解措施，接獲承建商緩解方案及復工要求後，會基於安全原則嚴格審批，才批准復工。惠保稱沒任何補充。

啟德近13月4宗沉降

根據資料，今次已是啟德發展區過去一年多來最少第4宗沉降事故，其中路政署本月初公布中九龍幹線項目進行啟德通風大樓及行政大樓地基工程，鄰近的啟德隧道行政大樓上月底沉降超標須全面停工；另外今年6月在傳媒查詢下土拓署確認2月啟德郵輪碼頭出現沉降，碼頭旁正展開飛行服務隊啟德分部建造工程；去年9月啟德1E區2號地盤的私樓項目工程期間，亦令屯馬線鐵路隧道沉降。

黎廣德質疑樁不夠穩

倡檢視工程標準防極端天氣

資深土木工程師黎廣德估計今次沉降或與地盤施工失誤有關。他說，一般大型地基工程需在地下挖掘一個大洞，為防水土流失，工程團隊會圍繞洞邊興建擋土排樁，打樁穩固就可抵擋暴雨冲擊。他懷疑有關排樁不夠穩固，暴雨下泥土流失加劇，造成局部沉降。他認為，隨着本港極端天氣增加，目前政府政策對極端天氣應變不足，需全面檢視，包括相應提升工程安全標準。

資深土木工程師倪學仁稱，該地盤正建造樁柱，相信本身已累積一定沉降，加上大雨令地下水位升高，水土流失增加，亦不排除大雨經過破損的雨水渠引致額外沉降。他又提到，觀塘繞道中間存在斷層，地質情况較差，需加深樁柱深度。

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