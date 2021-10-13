處理反修例示威 用武被指屢違廠商指引

椒彈近距連射示威者

港鐵站射催淚彈 膠彈傷記者眼

前年8月11日，警員在葵芳港鐵站內施放催淚彈，涉事催淚彈供應商指引列明只可於室外使用。警方當日行動被人權組織炮轟違反廠商指引及罔顧示威者及其他市民的安全。

同是前年8月11日，警員在太古港鐵站近距離向示威者連續發射胡椒球，傳媒翌日在記者會追問，警方未交代內部指引規定胡椒球槍的合理射程。同月19日，時任行動部警司方志堅稱當日發射距離約1至2米，據生產商指引屬安全距離。他以避免影響戰術部署為由，拒提供合理射程。傳真社其後翻查胡椒球槍生產商使用指引，發現其安全警告列明應避免向6呎（約1.8米）內的人發射。

同年9月29日，印尼女記者在採訪遊行時被射傷眼，其代表律師其後向警方興訟時稱，子彈是在可能致命的距離從下方射出，如此角度只可能擊中上半身或頭，違反製造商指引。警方其後承認當日案發地點有警員發射一枚橡膠子彈，但不承認子彈有否導致該記者受傷。

美警曾用同廠商胡椒水槍射盲眼

警：所有武器被濫用都會致受傷

至於警方今次引入的胡椒水發射器，為瑞士廠商Piexon的JPX4 Jet Protector，射程達7米。據美國2018年法庭資料，2012年加州曾有警員在一名市民頭部少於30厘米使用同廠商另一型號的胡椒水發射器JPX Jet Protector，導致該人永久失明，涉案槍支射速約為每秒180米，而香港警察使用的JPX4射速為每秒80米。

警方昨回應稱，所有武器被濫用都會導致受傷，警隊有比廠商更嚴謹的守則，訓練時亦强調要向目標身體中央發射。