廠商指可致短暫失明 胡椒水槍試用 警：發射距離「沒死板限制」

港島多酒吧先行 擬向醉酒者用

機動部隊訓練學校警司袁永康表示，前年出現大型公衆活動不斷衝擊警方，威脅市民和警員生命，為協助警隊安全及有效率執法，去年開始採購瑞士生產的胡椒水發射器。他以涉及行動部署為由不透露採購數量及金額。他解釋，先在港島試用是因區內有較多酒吧，易生暴力事件。消息稱，衝鋒隊經常處理「兇暴性或醉酒者」，現有武器選項未能有效控制疑人，故衝鋒隊先用；3個月試驗期後，警方會檢討，包括內部指引需否改良、是否延長測試，以及擴大予更多警員使用。

訓練時射身體中心為主

稱指引更嚴 警：廠商說可打頭

該款胡椒水發射器裝有4發胡椒水劑，能連續發射，有效射程為7米。袁永康稱，發射器會配備紅點發射器，適合近距離目標打擊，發射器會放在警員胸口，受訓時以射擊目標身體中心為主，發射前會作口頭警示。被問使用發射器的最短距離及發射數量等，他强調有嚴謹守則，沒死板限制，「太多規則會將同事和周遭市民置於危險中」，主要依靠警員現場判斷。據廠商資料，安全使用距離為1.5米。

據悉該胡椒水發射器是由瑞士Piexon生產的JPX4 Jet Protector，胡椒水劑主要成分為辣椒油樹脂。警方指中槍者的黏膜會即時腫脹，眼睛閉合，吸入會咳嗽，皮膚及黏膜會灼熱，亦可能作嘔，藍色顏料會留在皮膚、指甲和衣服上。被問近距離向市民發射會造成什麼問題，袁稱「0米打向眼部就有其他後果」，强調警方指引比廠商更嚴謹，「廠商說可以打頭」。

視光師：重複接觸或減眼角膜敏感

廠商網頁顯示，辣椒油樹脂可令人短暫失明。有註冊視光師稱，有研究顯示辣椒油樹脂不會對人造成永久傷害，但該研究所測試的辣椒油樹脂濃度為5.5%，低於新胡椒水發射器的10%，故未必可相比。上述研究亦提及，重複接觸辣椒油樹脂或致眼角膜敏感度下降，出現「日常生活有東西弄到眼睛也不知」，令眼部受傷。警方消息稱，採購時有研究廠商資料，不會造成永久損傷。

廠商網頁顯示，JPX4 Jet Protector射程1.5至7米，此距離下射擊速度為每秒80米，即時速290公里，如在1.5米外向人發射，沒有受傷風險。袁永康稱有關發射衝擊力不大，警員曾親身體驗，未有受傷報告，「痛不痛很主觀」。

羅健熙：社會平靜增武矛盾

鄭承隆：投訴架構確保合法

民主黨主席羅健熙稱警方增添新裝備，港府又說現時社會很平靜，認為兩者很矛盾。被問警方是否應公開發射器使用守則，他認為一個合理的政府當然應交代，但港府現時大部分工作都不交代細節，他對政府沒期望。監警會前委員鄭承隆認為一般市民若無心衝擊警察，未必對守則感興趣，而警方使用新裝備，監警會和獨立調查委員會會收到指引，料兩層投訴架構已能確保執法合法。

明報記者