廠商指可致短暫失明 胡椒水槍試用 警：發射距離「沒死板限制」

【明報專訊】警方首次引入胡椒水發射器，周日（17日）開始在港島總區衝鋒隊試用，為期3個月，每部衝鋒車配備一支。警方稱選擇先在港島試用因有較多酒吧，易發生暴力事件，據悉或會向醉酒者使用。警方指中槍者皮膚及黏膜會灼熱，但不會造成永久損傷。本報查閱瑞士供應商網頁，相關胡椒水可致短暫失明，而美國加州曾有警員近距離向巿民施用同廠另一型號的胡椒水發射器，導致永久失明（見另稿）。警方昨回應稱，所有武器若濫用都會導致受傷，警隊有比廠商更嚴謹的守則，訓練時亦强調要向目標身體中央發射。警方未有透露最短發射距離的具體限制。
港島多酒吧先行 擬向醉酒者用
機動部隊訓練學校警司袁永康表示，前年出現大型公衆活動不斷衝擊警方，威脅市民和警員生命，為協助警隊安全及有效率執法，去年開始採購瑞士生產的胡椒水發射器。他以涉及行動部署為由不透露採購數量及金額。他解釋，先在港島試用是因區內有較多酒吧，易生暴力事件。消息稱，衝鋒隊經常處理「兇暴性或醉酒者」，現有武器選項未能有效控制疑人，故衝鋒隊先用；3個月試驗期後，警方會檢討，包括內部指引需否改良、是否延長測試，以及擴大予更多警員使用。
訓練時射身體中心為主
稱指引更嚴 警：廠商說可打頭
該款胡椒水發射器裝有4發胡椒水劑，能連續發射，有效射程為7米。袁永康稱，發射器會配備紅點發射器，適合近距離目標打擊，發射器會放在警員胸口，受訓時以射擊目標身體中心為主，發射前會作口頭警示。被問使用發射器的最短距離及發射數量等，他强調有嚴謹守則，沒死板限制，「太多規則會將同事和周遭市民置於危險中」，主要依靠警員現場判斷。據廠商資料，安全使用距離為1.5米。
據悉該胡椒水發射器是由瑞士Piexon生產的JPX4 Jet Protector，胡椒水劑主要成分為辣椒油樹脂。警方指中槍者的黏膜會即時腫脹，眼睛閉合，吸入會咳嗽，皮膚及黏膜會灼熱，亦可能作嘔，藍色顏料會留在皮膚、指甲和衣服上。被問近距離向市民發射會造成什麼問題，袁稱「0米打向眼部就有其他後果」，强調警方指引比廠商更嚴謹，「廠商說可以打頭」。
視光師：重複接觸或減眼角膜敏感
廠商網頁顯示，辣椒油樹脂可令人短暫失明。有註冊視光師稱，有研究顯示辣椒油樹脂不會對人造成永久傷害，但該研究所測試的辣椒油樹脂濃度為5.5%，低於新胡椒水發射器的10%，故未必可相比。上述研究亦提及，重複接觸辣椒油樹脂或致眼角膜敏感度下降，出現「日常生活有東西弄到眼睛也不知」，令眼部受傷。警方消息稱，採購時有研究廠商資料，不會造成永久損傷。
廠商網頁顯示，JPX4 Jet Protector射程1.5至7米，此距離下射擊速度為每秒80米，即時速290公里，如在1.5米外向人發射，沒有受傷風險。袁永康稱有關發射衝擊力不大，警員曾親身體驗，未有受傷報告，「痛不痛很主觀」。
羅健熙：社會平靜增武矛盾
鄭承隆：投訴架構確保合法
民主黨主席羅健熙稱警方增添新裝備，港府又說現時社會很平靜，認為兩者很矛盾。被問警方是否應公開發射器使用守則，他認為一個合理的政府當然應交代，但港府現時大部分工作都不交代細節，他對政府沒期望。監警會前委員鄭承隆認為一般市民若無心衝擊警察，未必對守則感興趣，而警方使用新裝備，監警會和獨立調查委員會會收到指引，料兩層投訴架構已能確保執法合法。
明報記者
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