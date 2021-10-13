創作者擬委律師阻遷國殤之柱 高志活指重製需千萬元「歷史無價」 港大：正詢法律意見

限期今午屆滿

倘支聯未答覆 港大未必馬上遷柱

本報昨日向港大查詢是否認為支聯會可在限期前搬走國殤之柱、若未能搬走將有何跟進行動，以及曾否與高志活溝通。港大發言人昨晚回應稱，校方仍就此事繼續徵詢法律意見，並會與相關單位按合法合理基礎處理。據了解，港大昨仍在等待支聯會回覆，如未獲答覆，會考慮按實際情况處理，不會馬上搬走國殤之柱。

高志活發聲明稱正尋找合適律師，希望可阻止港大遷走國殤之柱。他形容這過程「極其荒謬」，他過往委託的律師何俊仁正在獄中。他表示未曾與支聯會商討此事，但他理解這近乎不可能，因支聯會正在解散，其領袖亦在獄中。他說移走雕塑並尋找合適地方安置需時幾個月，反問究竟豎立國殤之柱是否被禁止，又認為移走雕塑前需作多項法律評估。

他表示國殤之柱是全球聞名的藝術品，難以估算其價值，而這雕塑擁有非常轟動的歷史，假如他再造一個新雕塑，將失去其歷史意義，故認為國殤之柱是無價的。他說當年和3名助理花上3年製作國殤之柱，若要重造一個，估計需120萬歐元，這尚未計算歷史價值。

斥定短限期似「意大利黑手黨」

促代表港大律師行退出

他又批評代表港大發律師信的孖士打律師行，在港大要求下定出短促限期，形容是「殘酷不仁及近乎犯罪（brutal and almost criminal）」，形容是「意大利黑手黨在歐洲使用的手法」，不值得學校或政府採用。他認為孖士打律師行應退出此案，並促請任何支持人權、藝術和中國人記住歷史權利的人，直接向孖士打反映，令他們知道自己在做什麼。

支聯會清盤人蔡耀昌上周五（8日）去信港大校長張翔，要求校方讓國殤之柱繼續在港大公開豎立，以體現港大對自由與公義等價值的堅持，並要求港大澄清是否有意在不久將來移除國殤之柱，期望校長昨午5時前回覆。

蔡耀昌：支聯似乎沒身分續參與

蔡耀昌昨晚接受本報查詢稱未收到港大任何消息。他說留意到高志活說他是國殤之柱的擁有人，對此表示尊重。他認為在這情况下，如何處理國殤之柱應留待高志活與港大交涉，「似乎在此事上，支聯會沒有身分繼續參與」。

明報記者

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