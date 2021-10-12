董建華上月施心臟手術 正留醫覆檢

稱手術順利 正康復休養

政界關注董建華的身體狀况。全國政協副主席、前特首梁振英昨日以視像方式出席活動時，被問到近期有否見過董建華，梁振英稱「大家都很關心董生，我今天都看了新聞，希望他早日康復」。

同場的全國人大常委譚耀宗表示，有一段時間沒見董建華，不清楚其最新情况，只知道他近期身體有點不適，「（董）亦曾公開表示因身體不適，因此不參加國慶活動」。

董建華罕有缺席今年10月1日的國慶酒會，其發言人當時稱董身體不適，正在家休養；董透過發言人祝願國家和香港繼續繁榮穩定，一國兩制行穩致遠，市民萬事順利。

上次露面7月 上台需攙扶

董建華最後一次公開露面，是7月初在灣仔會展出席中共百年黨慶電影《1921》的首映活動，他當時在台上列席，未有致辭，上台時亦需由他人攙扶。

近年有傳董建華身體欠佳，今年3月他出席全國人大會議開幕，離場時跌倒，特首林鄭月娥上前表達關心；他及後回覆查詢時表示，當時忙於與人打招呼，「忘記留意腳下情况，絆了一下，一切安好，請大家放心」。

董建華為香港首任特首，2002年在無對手情况下連任，任內處理《基本法》23條立法惹起爭議，加上爆發SARS疫症，2003年觸發50萬人上街遊行。董建華於2005年因「腳痛」下台，同年開始出任全國政協副主席。