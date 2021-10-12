中港無移交疑犯協議 內地犯送港罕見

多次遣返港疑犯 包括12港人案

香港與內地及台灣等地沒有簽署移交逃犯安排，特首林鄭月娥在2019年提出修訂《逃犯條例》，讓逃犯可移送內地，引發其後的反修例運動。

近年內地執法部門多次安排涉嫌在香港犯法的香港疑犯「移交」返港，包括12港人偷渡案被告，其中8人在內地因偷越邊境罪成判囚7個月、刑滿出獄後，香港警方在口岸分批接收他們（見表），並繼續在港案件的司法程序。

至於涉高級督察林婉儀殉職一案被捕的兩名內地疑犯，葉劉淑儀稱，由於疑犯為內地人、涉在內地犯法、在內地被捕，內地對此擁有司法管轄權，即會在內地審訊。被問如果有關疑犯涉走私而違反香港法例，會否須來港審訊，葉太表示中港兩地沒有移交疑犯協議，加上疑犯為內地人，無法律規定內地要交疑犯予香港。

消息人士：警續調查 報告交死因庭

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤亦相信有關案件會在內地審訊，香港警方在蒐證方面可提供協助。另外，消息人士表示，警方調查工作仍會繼續，日後亦會交調查報告予死因裁判官決定是否召開死因研訊。