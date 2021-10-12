拆局：政府高層介入 前線水警：跨部門打走私「亡羊補牢」

有前線水警指出，走私問題長期存在，以往政府部門各自為政，視而不見，導致今日海上走私猖獗失控的惡果。他說，水警高層多年來缺乏打擊走私的有效策略，近日的聯合行動實為「亡羊補牢」，希望林的殉職能引起警隊及政府高層重視。

稱資源傾斜小艇隊 分區難參與

該前線水警稱，現任水警高層大多由小艇隊出身，部門資源向小艇隊傾斜，集中以「船堅炮利」方式在海上截擊走私船。他指海上截擊危險性高，每次截獲貨量不及陸上多，而走私貨物出海前一般儲存在陸上倉庫，他認為應加強情報收集由源頭打擊。他說，以往水警的反走私特遣隊集中在陸上打擊庫倉及貨車，該隊現歸小艇隊管理，雷達室又只准小艇隊員進入，其他水警分區的人難以參與。他又關注意外當天是否有人容許水警的截擊艇開得太快導致意外。

入職前安全訓練一周 非每年覆核

他說，加入水警前，警員會接受海事處一星期的安全訓練，包括如何在沉船時逃生，但訓練時不會穿戴水警平日約16磅的裝備，入職後亦不會每年覆核。他又稱，水警每次行動獲分派不同的救生衣，並非固定跟身，亦無電筒及氧氣筒等裝備，促請高層檢視。

警方上月底起加強打擊走私，聯同海關、食環署、衛生署、地政總署及政府飛行服務隊，高調巡查多個海上走私熱點及相關地點，包括船廠、船塢、碼頭卸貨區、貨倉及食品批發市場等，又設置路障截查貨車，同時掃蕩娛樂場所打擊黑社會收入來源。行動共拘捕365人，其中35名男子涉海上走私，均有黑社會背景。

至今拘365人 35黑幫男涉走私

本月4日警方與食環署搗破一個位於屯門龍鼓灘上灘的貨櫃場，檢獲1700噸凍肉，市值約5億元，同時檢獲兩艘經改裝的快艇。本月6日，警方又聯同海關及地政總署，在東涌檢獲39艘非法改裝快艇等，總值約1300萬元，地政總署按相關規例充公。

明報記者