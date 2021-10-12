公安拘兩內地漢 涉撞林婉儀小艇 水警當日越境執法 湯家驊：案件料內地審

資深大律師湯家驊表示，相關刑事案件在內地發生，亦可能控以謀殺罪（根據中國刑法即故意殺人罪），料會在內地審訊。根據《中華人民共和國刑法》第232條，故意殺人者，可判處死刑、終身監禁或10年以上監禁；情節較輕者，可判處3年以上、10年以下監禁。

粵本月搗55宗走私 拘353人檢多艘「大飛」

據廣東省公安廳微信資料，「廣東省打私領導小組」本月1日至7日在全省部署廣東公安及海警聯合交通運輸等部門展開「清灣行動」，至今破獲55宗走私團伙案件，拘捕353名疑犯及查獲860艘「大飛」等非法船舶。廣東省公安廳昨午開記招稱，案發後接獲香港警方通報，高度重視案件，立刻聯同廣東海警局成立「9．25」聯合專案組，公安聯同海警機構本月1日及2日分別在陽江市及廣州市增城區先後拘捕男疑犯鄧×彪及鄧×橋，分別31歲及35歲。

檢涉事快艇 兩人隸屬走私集團

案發無視警號 急轉彎撞水警艇

香港警方有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東昨交代案件表示，被捕兩人為跨境海上走私集團成員，案發時正走私凍肉，公安亦檢獲相信是當時撞擊水警小艇的高速快艇。內地當局又稱拘捕10多名走私疑犯，不排除有更多走私集團成員被捕。

上月25日，兩艘水警小艇在香港以西海面打擊走私及非法入境，上午8時許在香港機場以西、與內地接壤水域一帶發現一艘船，船上有兩名男子，載有數以噸計凍肉，遂展開追截。何振東表示，兩男涉嫌駕駛裝有6個舷外引擎的改裝快艇，以40至50海里高速駛離香港水域，兩艘水警小艇一前一後追截，走私艇無視警號、突然90度急速轉彎，撞翻前方追截的水警小艇致4名水警墮海，事發兩日後才尋回林婉儀遺體。

稱林婉儀遇溺亡

警：內地擁案件司法管轄權

何振東表示，經法醫初步檢驗，林婉儀死於遇溺。被撞翻的水警小艇有嚴重撞擊痕迹，右後方舷外機位置有大洞，左後方欄杆損毁，船底有大面積撞擊痕迹。他承認當時水警小艇於內地水域被撞擊，高速追截期間「有時會過咗水域少少都唔奇，大家明白到水域、海面狀况無實際圍欄同標誌」，當時追截至超出香港水域約300至500米。

至於疑犯會否移交香港，警方晚上回覆稱，犯案者為內地人，案發位置屬內地水域，故內地擁有司法管轄權，警方會全力配合內地刑事調查。

前線水警批越境執法毁一國兩制

有前線水警指事件揭示水警越境執法問題一直存在，只是過往有人「隻眼開隻眼閉」，批評有關做法「令一國兩制蕩然無存」。他說，中國海警在這方面一直較守規矩，因深明一旦越境便失去執法權，現時事件令雙方十分尷尬，促高層檢討有關反走私策略。

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