「圓規」明升格颱風 周三風力如8號波

周二午夜最近 周三早上400公里掠過

天文台表示，在「圓規」來臨前，華南會受乾燥的東北季候風影響，今日及明日初期天色短暫好轉，早晚帶涼意；惟提醒市民切勿鬆懈，因屆時「圓規」移至呂宋海峽一帶，令華南沿岸地區及南海北部的等壓線變得非常緊密，預料最快今晚本港北風漸轉強，海面可能有大浪；明晚天氣轉差，風勢進一步增強。

梁榮武：季候風共同效應有威脅

昨晚8時，「圓規」集結在馬尼拉東北偏東約750公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，移向呂宋海峽。按天文台預測路徑，「圓規」明晚午夜最接近本港，中心風力達時速120公里，周三早上在本港南面約400公里掠過，屆時本港有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大；適逢天文大潮，維港水位上升至海圖基準以上約2.5米，若加上風暴潮，水位有可能進一步上升，令低窪地區水浸。

梁榮武說，按預測路徑，若「圓規」周三於本港以南約400公里掠過，有可能吹烈風，但未來幾天影響廣東沿岸的季候風為偏北風，風力不及日前從海上吹至本港的偏東風，惟此消彼長下，「圓規」對本港仍有一定威脅，不能掉以輕心。

獅子山掛22小時 最長紀錄第六位

天文台昨下午取消所有熱帶氣旋警告。「獅子山」打破距離本港最遠8號風球的紀錄，而天文台由周六清晨6時40分起發出8號東南烈風或暴風信號，至昨早4時40分改發3號強風信號，長達22小時，是生效最長時間的8號東南烈風或暴風信號；亦是有紀錄以來，在天文台懸掛的220次8號風球中，最長生效時間排第六位。

「獅子山」帶來連場暴雨，路政署回覆稱，截至昨午5時共接獲7宗關於行車路面出現下陷或坑洞報告，新界、九龍各1宗，5宗位於港島，當中包括域多利道近沙宣道、堅拿道天橋、淺水灣道84號、薄扶林道79號等；當局事後跟進，承建商亦完成臨時維修工作。