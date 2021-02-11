13人傷166塌樹 有人照追風泳海

120人赴庇護中心 機場大堂一度停電

截至昨晚10時，政府1823電話中心和康文署共收到166宗塌樹報告，渠務署確認3宗水浸，土木工程拓展署接獲3宗山泥傾瀉報告。醫管局表示，3男10女在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。民政事務總署在各區共開放21個臨時庇護中心，共121人入住。昨凌晨約1時半三號風球之時，一輛警車駛經南區壽山村道時遭一棵塌下的樹擊中車頭，擋風玻璃爆裂，無人受傷。涉事樹幹約高10米、直徑半米。

不少市民昨到海邊追風。杏花邨居民麥先生昨午到海邊感受風力，他說風力一般，不及以往風暴，或是因今次杏花邨不是「風位」。他說每次打風都會在安全情况下到海邊看看，順道去商場買食物。另一居民李先生亦說今次風力一般，前日和昨日差不多。他說希望天文台預測可以做得更好，或可避免前日跑馬地塌棚意外。

市民昨早拍攝到在八號風球下，有人在黃埔大環山泳池對開海面游水，另昨日有人在大嶼山下長沙泳灘滑浪。港九拯溺員工會發言人胡啟榮呼籲，惡劣天氣下不應進行水上活動，免生危險，市民應在有救生員當值的地方及合適安全的時間下游泳。

另外，有消息稱機場抵港大堂昨凌晨1時許三號風球期間一度停電。機管局回應稱，昨凌晨約一時半收到報告，因電壓驟降，機場部分設施供電受影響，所有設施供電於凌晨約2時50分回復正常。另有在機場工作人員稱，機場跑道昨晚7時許一度短暫停電。機管局稱沒收到相關報告。