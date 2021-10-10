掛風球與否參考8測風站 梁榮武：非硬指標

昨僅赤鱲角長洲錄烈風暴風程度

據天文台網上資料，8號風球指香港近海平面處現正或預料會普遍受烈風或暴風從信號所示方向吹襲，持續風力達每小時63至117公里，陣風更可能超過每小時180公里。

梁舉大澳作例：

居民人數會否水浸也是可能因素

不過，據天文台網頁，上述8個測風站中，昨日只有長洲及赤鱲角平均風速曾超過每小時60公里，其餘均未達63至117公里的烈風或暴風程度。天文台高級科學主任李淑明解釋，除了參考8個測風站，也會留意其他測風站風力，昨日除了長洲曾達暴風程度（每小時87至117公里）、赤臘角曾錄得烈風程度（每小時63至87公里），大美督、塔門、大老山等都曾達烈風程度。

天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武稱，昨日大澳及長洲風力斷續達烈風程度，推斷新界南及大嶼山南部情况相若，「很尷尬，可能天文台估計相關大部分地區未必去到（烈風程度），但大澳都不少人住，如風力加上大潮，會否有水浸？這些都是可能（掛8號風球）因素」。他又說，上述參考指標並非硬指標，「這個是紙上規矩，發警告其實是預測，實際上天氣預測一剎那，很難跟足去做」。