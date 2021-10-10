無股市掛八號波 網民嘲「財經天文台」

fb專頁16小時4300「嬲」3800留言

天文台前日早上11月45分發黑雨警告，其facebook專頁有關帖文至昨午4時有近3700個「嬲嬲」。天文台昨清晨6時40分發出八號風球的帖文，至昨晚近11時吸到約4360個「嬲嬲」及3800個留言，大多是批評天文台，當中有人留言重提上周五橫風橫雨，大部分人要返工返學，質疑「理應」掛八號風球或黑雨時卻不掛，間接令塌棚意外中的女工身亡，又質疑周六「風平浪靜」才掛八號風球。

有留言稱「我唔洗（使）返工，你掛8號做乜？財經天文台！」，亦有留言稱天文台「企喺商界嗰邊」，更有人指天文台隸屬商務及經濟發展局，周六無股市才掛八號風球屬「好正常」。

有留言嘆「實時報天氣」難備食物

另有不少留言稱無法為突然掛八號風球準備食物，天文台理應預測天氣，發出預測警告，讓市民做足準備，而非只實時報告天氣，希望天文台檢討。