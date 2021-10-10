天文台六改預測 八號波晝夜掛 稱獅子山移動慢「按實况」判斷 另一風暴周初逼近

獅子山兩紀錄：最遠八號波10月單日雨量

熱帶風暴「獅子山」破了兩項紀錄，先是其持續帶來大雨，天文台前日錄得329.7毫米雨量，打破10月份單日雨量最高紀錄；另外，昨晨掛八號風球時，「獅子山」集結在香港西南約560公里，是天文台有紀錄以來風暴距離香港最遠的八號風球。上一個最遠的紀錄是去年在香港以南約440公里掠過的熱帶風暴浪卡。

晨稱下午改三號 至晚上「維持」八號

「獅子山」變幻莫測，天文台前日預料昨早維持三號強風信號，但昨凌晨4時40分預告會發八號烈風或暴風信號，並在6時40分掛八號風球。至昨早8時45分，天文台預告考慮「下午初時」改發三號風球，但至早上10時45分的落波預測延至「下午」，其後接連推遲至「下午至黃昏」、「黃昏前後」、「晚上」，在昨傍晚6時45分，則預料會在「午夜前」維持八號風球，至晚上10時45分的預測又變成「八號烈風或暴風信號會維持一段時間」，無再提及維持的時間。

市民斥「只實測唔預測」 湧fb留言

天文台連番更改預測，引來市民不滿，大批市民在天文台facebook專頁留言，批評「天文台只會實測，唔會預測」。天文台署理高級科學主任楊國仲解釋，「獅子山」外圍環流廣闊，前晚預測三號風球可能於昨早維持，但其後「看到實際情况、香港風力上升趨勢」，且「獅子山」移動緩慢，一開始發出八號烈風或暴風信號時，「獅子山」距離香港560公里，但下午與香港距離反收窄至約520至530公里。他說需待香港風力有明顯減弱趨勢，才可改變信號。

修正想法「硬着頭皮都要」

梁榮武：安全至上

香港氣象學會發言人梁榮武稱，天文台綜合最新資訊，修正天氣預測，「有時候擾民一點都不一定，信息稍微未必符合公衆期望，但始終掛風球要安全至上，如有客觀資料，需要修改以前的想法，硬着頭皮都要做」。他又稱，若熱帶風暴遇到季候風，有資料指會產生「疊加效應」，「如果季候風有迹象加強，香港感受到風力又會加強，所以需要更高的風球警示」。

「圓規」料兩三天內增強掀大風雨

「獅子山」今日仍會為香港帶來不穩天氣，天文台預計今日有狂風、驟雨及雷暴，明日會好轉，大致天晴，周二晚起再有幾陣狂風驟雨。天文台高級科學主任李淑明稱，另一個熱帶風暴「圓規」雖然距離香港仍較遠，但未來兩三日會逐漸增強並移到呂宋海峽一帶，預料本周中後期或會橫過南海北部，加上東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢會再度增強，會有大雨及狂風。

天文台昨午1時發出黃色暴雨警告，昨日有網民分析指本港昨日暴雨增強風勢。梁榮武解釋，熱帶氣旋的雲團很高，氣溫很低，當下大雨時，雨水從天空落下，有一股下擊的氣流（downburst）衝到地面並散開，形成額外風力，原本向下的運動變成平面運動。他又說，這風力與原本的季候風及熱帶氣旋疊加，市民會感受到風力更強。

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