港鐵滲水 政總頂樓創新辦水浸

新巴遇洪 9號線一度停駛

網片流傳，一架港鐵列車車廂不斷有水由扶手及天花滴下。港鐵承認有東涌線列車車廂滴水，已即時安排職員清理，並解釋昨早部分列車在露天路段受天雨影響，強調事件沒有影響列車服務或行車安全。

新巴一輛9號線巴士昨早駛經石澳道時遇上嚴重水浸，洪水湧至逾1米高，遮檔巴士司機視線，雨水更滲入車廂。新巴稱為安全起見，當天文台發出黑雨警告信號後，9號線已停駛，至下午6時許恢復服務。有網片顯示，筲箕灣慈幼學校門口外有大量水由地面湧出，猶如噴泉。

水渠滿溢 創新辦紙擋積水

匯豐分行水浸 職員坐桌暫避

昨日亦有多座大樓水浸，位於政府總部西翼頂樓的創新辦亦不能倖免，昨早有職員不斷以紙皮及報紙阻擋積水進一步流入辦公室。創新辦稱黑雨期間辦公室附近雨水渠滿溢，有關人員已即時檢查及維修，辦公室已安排人手清理積水，並安排員工昨午在家工作。

匯豐銀行灣仔分行亦有水浸，有職員坐在桌上暫避。匯豐發言人稱，灣仔軒尼詩道熙華大廈分行昨晨因大雨水浸而關閉，未有職員受傷，分行暫停營業至另行通知。