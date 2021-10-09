港鐵滲水 政總頂樓創新辦水浸

【明報專訊】本港昨日持續暴雨，前晚11時許至昨晚6時許，政府各部門共接獲92宗塌樹、6宗山泥傾瀉及19宗水浸報告。不少交通工具均受暴雨影響，其中港鐵東涌線有列車車廂天花板位置漏水，新巴9號線巴士駛經水浸路段時，更有大量泥水滲入車廂。另外，位於政府總部西翼頂樓的政策創新與統籌辦事處及匯豐銀行灣仔分行亦水浸。
新巴遇洪 9號線一度停駛
網片流傳，一架港鐵列車車廂不斷有水由扶手及天花滴下。港鐵承認有東涌線列車車廂滴水，已即時安排職員清理，並解釋昨早部分列車在露天路段受天雨影響，強調事件沒有影響列車服務或行車安全。
新巴一輛9號線巴士昨早駛經石澳道時遇上嚴重水浸，洪水湧至逾1米高，遮檔巴士司機視線，雨水更滲入車廂。新巴稱為安全起見，當天文台發出黑雨警告信號後，9號線已停駛，至下午6時許恢復服務。有網片顯示，筲箕灣慈幼學校門口外有大量水由地面湧出，猶如噴泉。
水渠滿溢 創新辦紙擋積水
匯豐分行水浸 職員坐桌暫避
昨日亦有多座大樓水浸，位於政府總部西翼頂樓的創新辦亦不能倖免，昨早有職員不斷以紙皮及報紙阻擋積水進一步流入辦公室。創新辦稱黑雨期間辦公室附近雨水渠滿溢，有關人員已即時檢查及維修，辦公室已安排人手清理積水，並安排員工昨午在家工作。
匯豐銀行灣仔分行亦有水浸，有職員坐在桌上暫避。匯豐發言人稱，灣仔軒尼詩道熙華大廈分行昨晨因大雨水浸而關閉，未有職員受傷，分行暫停營業至另行通知。