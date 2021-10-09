暴雨返工返學 天文台捱轟 被斥太遲發紅雨 稱未達標準

天文台由前晚11時許發出黃雨警告，直至昨早11時許改發紅雨，25分鐘後發出黑雨警告，至昨晚7時許取消所有暴雨警告。不少網民在天文台的社交網站留言投訴，有家長稱暴雨期間接送子女上學，即使有雨傘也濕透，形容「似打仗多過返學」；亦有市民擔心學生冒雨上學容易致病。有家長反映，昨午近放學時段才改發黑雨，難以接子女回家。

葛珮帆：應早停課 制度不應僵化

民建聯葛珮帆批評天文台早已預料這幾天香港會有暴雨，各政府部門應及早準備應變，教育局更應預早通知停課安排，避免學生冒險上學。她又說暴雨警告下的停課制度及政策應以市民及學生安全為首要考慮，不能太僵化，待紅雨才宣布停課。

稱氣候變化增極端天氣

助理台長：港需加大力度減碳

天文台昨晚在社交平台解釋，昨早11時前，本港不時受較強雨區影響，但雨區較為零散，每小時雨量並未達到發出較高暴雨警告的標準，至早上11時左右，本港東南面開始有強雷雨區發展，並有匯聚合併趨勢，預料會移向本港並影響廣泛地區，因此先後發出紅色及黑色暴雨警告。天文台助理台長宋文娟稱，昨日是本港有紀錄以來，10月份第二次發出黑雨警告，對上一次是2016年，同樣與熱帶風暴有關。她說隨着氣候變化，極端天氣的強度會不斷增加，香港要加大力度減碳。

香港氣象學會發言人梁榮武稱，季候風及風暴疊加雖令風力增加，但昨日本港境內風力未足以發出8號烈風或暴風信號。他說，風勢在下雨時增強是普遍現象，一陣很強的陣風就足以令棚架或樹木倒塌，認為一般市民或忽視相關天氣警告。他又說，即使是強烈季候風信號已有一定風險，質疑從事高危工作的行業對天氣警告的敏感度是否足夠。

熱帶氣旋圓規料下周進南海增強

此外，天文台預測另一熱帶氣旋「圓規」下周初進入南海北部，並會增強至強烈熱帶風暴，下周三在本港以南400公里內掠過，料本港吹5至6級東至東北風，離岸及高地7級，多雲、間中有狂風驟雨。