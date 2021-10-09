華營地盤意外3年4奪命 團體促嚴懲違例

華營曾指棚架有風險 法團同意改計劃

根據資料，意外地盤去年曾獲職業安全健康局頒發最佳職安健維修及保養承建商銅獎。比華利山業主立案法團主席楊民儉回覆本報稱，為減低對住戶滋擾，搭棚工程共分兩期進行，今次意外為第二期，主要集中在F座及G座，有關工程進度順利，已進入尾聲，正準備拆棚。他說維修工程規模十分大，除翻新外牆，亦重新修整升降機、翻新停車場、會所及大堂入口，以及再興建多兩個會所等，每個單位業主約出資100多萬元。他說法團每周均會與華營代表開會，稍後會在會上按合約跟進今次意外。

華營承建的地盤過往亦曾發生致命意外。2019年3月，一名工人在觀塘凱匯地盤工作時被高處墮下的木方擊中再墮斃；同年6月，東涌地盤有工人被掉落的鋁板擊中死亡；今年4月，有工人在觀塘一工廈工作時，遭升降台車撞倒後被拖行10米，留院兩日不治。工業傷亡權益會批評有關情况令人髮指，促勞工處必須正視，嚴懲違例僱主。