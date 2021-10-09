打風黃雨塌棚 壓斃地面雜工 承建商只停棚上施工 工權會譴責罔顧工人安危

工人及夾斗車昨晚仍到現場清理倒塌的棚架，樂活道來回行車線至今日零時仍未解封。昨午5時許，先後有兩次小規模棚架倒塌，清理工作一度暫停，其後消防合力將兩部被輕微壓毁的七人車推走，再由拖車拖離。

天文台昨早近5時發出三號強風信號，在昨早9時半至10時半，即意外發生期間，天文台在北角錄得最高持續風速為每小時53公里，達強風水平，最高陣風每小時82公里。

兩被壓私家車司機逃出 一男工救出

55歲死者魏玲玉，育有一子一女，均已成年。魏事發時正與6名工友在地面工作，至昨早10時許，一幅100米乘150米棚架突然倒塌，她與另一男雜工同被困棚架下，兩部駛經的私家車亦被棚架壓住，兩名男司機自行逃生，其中43歲外籍男司機手部輕傷。

消防接報後約11分鐘趕至，出動坍塌搜救專隊在內共99名消防員及救護員參與搜救。救護員先將受傷男司機送院，消防則在意外範圍救出被困男工，他無受傷，消防之後再在棚架堆中搜尋被困女工，約1小時20分鐘找到，她當時被棚架壓住，嘴部滲血，眼睛紅腫，已失知覺，送院後不治。

承建商華營：地面工作按勞處守則執行

承建商華營建築有限公司回應稱，對該名分判商女工意外身亡深表遺憾，承諾會提供一切協助，又稱該項目之棚架於本月初通過安全檢查，目前正配合政府部門調查事故原因。華營稱事發時棚架上的工作已暫停，無人在棚架上施工，其餘地面工作環境則按照勞工處守則執行，並承認事發時死者正做地面工作。身兼華營獨立非執董的灣仔區議員謝偉俊對意外表示遺憾。他說維修工程展開一年多，臨近尾聲，意外原因待查，不便代公司回應。

助理消防區長黃家浩稱意外範圍大，初時未能確定女工被困位置，有大量棚架竹支圍住她，加上大風大雨，令搜救增添障礙。他說消防仍在調查坍塌原因，事後繼續搜索是否仍有人被困，待完成搜救後，會交相關部門確認地方是否安全。

搭棚工會看現場相 質疑狗臂架不足

港九搭棚同敬工會理事長何炳德說，目測意外中有超過10層棚架倒塌，形容屬罕見。他稱前日天文台已預告會發3號風球，僱主有責任提醒地盤做好防風防雨，例如檢查棚架是否已有足夠連牆器，確保穩固。他說根據規例，棚架每15米需裝一個狗臂架，惟他根據現場照片，認為數量未夠。他說工人或未及時把工程外牆批盪及牆磚移離棚架，令棚架重量增加，在大風大雨下容易倒塌。

勞處指南：受暴雨颱風危害 戶外須停工

勞工處昨派員到場調查。處方重申，僱主應盡量避免指派僱員在颱風及暴雨等惡劣天氣下工作，如工作無可避免，必須先評估風險。根據勞工處《惡天氣下的工作安全指南》，強風下應停止高空工作及穩固棚架；若僱員在空曠戶外地方工作時，受惡劣天氣如暴雨、雷暴和颱風危害，便須立即停工，前往安全庇護所暫避。該指南未訂明何種級別的天氣警告下須停工。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676