稱學生會「社運學術搖籃」 蔡子強：如磁石聚有使命感學子

蔡子強說，明白中大學生會承受很大壓力，但他沒料到學生會要走到解散這一步，對該會決定感突然及傷感，對他而言是「相當大的衝擊」。

80年代就基本法起草提訴求 九廣沿線擺聯署街站

中大學生會孕育不少社運人士，例如前民陣召集人楊政賢、佔領運動學生領袖岑敖暉等。蔡子強說，中大與港大學生會很長時間屬本港學運中堅，一來兩校歷史悠久，二來學生人數眾多。他舉例稱，1980年代《基本法》起草時，中大學生會曾派人到九廣鐵路（現東鐵線）沿途各站設攤位辦簽名運動，冀就基本法提出要求。蔡說學生會的行動予人感覺「做到事」、有幹勁，令學生會在民主體系有角色。

蔡稱，學生會作為一個平台，讓有使命感的學生參與，就社會不公發聲，該會亦猶如「磁石」，吸引有類似想法的人加入，令學生容易覓得志同道合的同學。不過，他說近年多個新興團體出現，加上「反大台」氣候，令學生會在社運的影響力減小。

近年遭建制狙擊「本土派獨派」

蔡：遺憾大家慣以一兩年表現定論

多名中大學生會前成員畢業後亦在學術界發展，例如文化研究學者羅永生、中大社工系副教授黃洪等。蔡子強說，以往中大學生會成員較多「搞理論」，在基本法起草時，學生會儼如上「政制堂」，成員會研究不同國家的政制；到六四事件後，學生會轉為研究公民社會理論，以理解八九民運對內地政治的衝擊。

中大及港大學生會1980年代初曾分別去信國務院，支持「民主回歸」，獲時任總理趙紫陽回信讚揚愛國情懷，但近年中大學生會屢受建制派狙擊。蔡子強說，「大家往往以一兩年學生會的表現，為其蓋棺定論」，認定學生會是「本土派」、「獨派」，對此感遺憾。

質疑其他院校同受壓 憂骨牌效應

今年多間大學要求學生會獨立註冊或自行收取會費，他擔心出現骨牌效應，關注「這是個別院校政策，抑或它們（大學）受到類似壓力，然後提出類似要求」。他又說，中大仍有書院學生會，「未至於什麼都沒有」，它們日後或需思考如何補足中大學生會的角色。