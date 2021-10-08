憂獨立註冊風險 中大學生會解散 校方2月割席今稱遺憾 25委員會學生代表續存成疑

明報記者

中大昨發聲明稱，在學生會依法成立及運作的大前提下，大學一直樂意與學生會合作，按社團條例或公司條例註冊是學生會合法而有效持續運作之最可行方式，校方對該會決定主動解散感遺憾。中大學生會前副會長馮家強批評校方的聲明是「貓哭老鼠假慈悲」，「一直以來學校與學生相處應互諒互讓，但現在（校方）則破壞員生共治精神，如何再重建雙方信任？」

上月聯席會議接納代表會總辭學生會：獨立註冊與否陷兩難

中大2月底與學生會割席，要求其獨立註冊成社團或公司，學生會對有關問題一直未有定案。中大學生會昨日在網上發表聲明稱，雖然一直以來與校方關係時有張弛，但兩者仍有溝通，「即使在風雨飄搖的日子，校方依然承認學生會在校內合法地位」；然而今年2月起校方要求其獨立註冊，自行承擔法律責任，面對註冊與否的兩難，為學生最大利益着想，該會上月10日召開聯席會議，接納代表會總辭及解散學生會之議案。

學生報指屬停運：解散須學生公投

中大學生報昨晚稱，聯席會議通過的議案是指「學生會即時停止運作」，而非解散。學生報又引述校方稱「由於學生會已解散，之前屬學生組織的地方應交還大學」。該報認為「『解散』一詞帶來了實際威脅」，而學生會解散關乎全體中大學生利益，須以全民投票方式決定。

據了解，學生會曾評估作公司註冊，認為其無法應付作為公司的財務要求。至於申請成社團方面，該會考慮到警方有權反對申請，而向警方遞交以往學生會文件申請註冊，或對該會有風險；同時校方曾向該會暗示倘不註冊，學生會形同「非法社團」。據悉對解散一事，學生會內有分歧。

戶口涉學生報校園電台撥款 校方管理

至於學生會代表會屬下院系會、學會的運作，據了解有關屬會自行收取會費，故學生會解散不影響它們的財政，惟中大學生報及校園電台支出由學生會撥款。學生會財政戶口據悉由校方管理，該會須得大學授權才可動用款項。

根據《香港中文大學條例》，學生會會長是中大教務會成員之一。另外，中大至少25個校務委員會設學生代表，學生代表由學生會幹事會招募及遴選，再經代表會通過人選並確認委任。中大校方昨稱，學生代表制度及學生參與是大學生活不可或缺一部分，過渡期間學生事務處將處理以往由學生會負責的相關服務。校方沒有回應如何處理不同委員會的學生代表席位問題。

中大學生會前副會長馮家強稱，過往學生會凝聚不少學生力量，但近年政府對大專院校學生組織採取打壓手段，擔心失去中大學生會後，日後難以凝聚學生。

周保松：會章無解散條文

中大學生會解散安排惹起爭議，曾任中大學生報主編的中大學者周保松昨晚在facebook發文稱，學生會要自行解體，壓力之大可想而知，真正責任誰屬顯而易見，惟中大學生會會章沒有關於解散的條文，「換言之，在現有《會章》下，學生會轄下機構沒有任何『合憲』的理由解散學生會」。他說在沒有嘗試舉行全民大會及全民投票下，學生會解散「於理於法不合」。

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