明年下半年擬合併普通及高額長生津 變相放寬資產上限 5萬長者受惠

首年料額外增8億經常開支

政府消息人士表示，兩津貼合併後，入息限額不變，但資產限額統一採用普通長生津限額，即單身人士為36.5萬元，夫婦為55.4萬元。政府消息人士又稱，上述津貼2021至22年度經常開支為308億元，料合併後首年額外增加8億元經常開支。

特首林鄭月娥去年初提出合併上述兩項津貼，被問為何明年下半年才能落實，政府消息人士解釋，有待向立法會申請撥款，社署亦需時調校電腦系統。

港人養老院舍 研擴至全灣區

另外，「廣東院舍住宿照顧服務計劃」現時有兩間由非政府機構分別在深圳及肇慶營運的安老院，供申請或已在中央輪候冊輪候入住資助護理安老宿位的長者多一個選擇。為便利長者在內地養老，施政報告提出探討將計劃擴展至其他大灣區內地城市符合資格的安老院，安老院須由服務紀錄良好的非政府機構或私人機構營運。

探討放寬公共福利金離港限制

政府另會探討放寬公共福利金計劃的離港限制，為有意申請高齡津貼、長生津等、並在內地養老的長者，提供更大彈性。

（2021年施政報告）