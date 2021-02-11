取消對冲簡化資助計算 釋資方疑慮 首3年僱主支付上限僅3000元 勞方憂濫用機制炒人

擬下個立法年度提交草案

舊方案提出以劃線方式取消對冲，僱主須每月額外供款（僱員薪金1%）至專項戶口作儲蓄，以支付兩金，款項累積至僱員年薪15%便毋須供款，當時政府建議設兩層資助，為期25年，如僱主專項戶口不足支付兩金，便啟動第二層資助。

僱主支付總額首50萬元 首9年設上限 減小企負擔

政府消息人士稱，新方案為聚焦支援中小微企，以50萬元劃線，如僱主每年支付兩金不多於50萬元，在取消對冲首9年，就每名僱員須承擔的兩金會「封頂」，餘額由政府支付。其中首3年僱主須承擔每名僱員50%兩金金額，以3000元「封頂」，以3.6萬元兩金為例，即僱主只須付3000元，餘下3.3萬元由政府補貼。僱主承擔比例之後由首3年50%遞增至第9年80%，上限5萬元；第10至25年不再「封頂」，僱主承擔比例由80%遞增至95%，第26年不再有政府資助。如僱主每年支付兩金逾50萬元，超出的部分則不設封頂，其承擔比例亦隨年數遞增（見表）。

政府消息人士稱，資助額會與僱主專項儲蓄戶口結餘脫鈎，僱主能更明確預計須付款項，形容新方案簡單易明，又指近九成中小微企每年兩金支出少於50萬元，即初期能受惠於較低封頂金額，有助協助中小微企適應過渡期。

勞方：新方案不影響勞工權益

資方：計算清晰 較舊方案好

政府消息人士稱會諮詢勞顧會、立法會人力事務委會及商界。勞顧會昨午率先開會討論，勞顧會勞方委員、工聯會九龍東總幹事鄧家彪認為新方案清楚易明，亦對勞工權益無影響，已回應商界疑慮，再無藉口拖延取消對冲，相信在立法會「闖關難度會減低」。勞方委員、勞聯副主席譚金蓮關注首3年中小微企支付兩金上限僅3000元，不排除有個別僱主濫用機制「炒人」，但相信機會較低。

資方委員、工總前主席郭振華表示，新方案清晰讓僱主計算到須付多少錢，「放心好多」，亦有針對協助中小微企，能回應到過往商界疑慮。他稱個人支持新方案，相信對比舊方案，商界「一定會覺得（新方案）更好」。

明報記者

（2021年施政報告）