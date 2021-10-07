做物理、職業治療 倡修例免醫生轉介

陳沛然憂誤診及延誤治療

物理治療師協會：醫學界過慮

香港物理治療學會會長彭耀宗說，英國、澳洲、加拿大等地早已採納免醫生轉介制，外國研究顯示，免轉介沒加重病情或影響安全，亦可盡早治療，減少醫療開支。香港物理治療師協會會長陳黃怡稱醫學界「過慮」，物理治療師的培訓包括分辨可處理的病症範疇，如懷疑腫瘤壓着神經，會轉介醫生；物理治療師亦要遵守專業守則。

此外，政府會探討賦權西醫指示病人照X光及化驗檢查；研究為臨牀心理學家、言語治療師等專職醫療人員引入法定註冊制度。港府亦會立法推展強制持續進修，涵蓋輔助醫療專業人員、護士及牙醫。政府消息人士稱，如涉修例，盼下屆立法會提出，目前先諮詢業界。

《施政報告》指醫療制度有不足，須改善多個範疇，以應對人口老化的挑戰，大力發展基層醫療和推動醫社合作是刻不容緩。食衛局會檢討基層醫療健康服務和管制架構。消息稱現有地區康健中心或康健站、衛生署的長者健康中心及醫療券等，政府預料今年內制訂藍圖，避免架牀疊屋，例如將衛生署提供基層醫療服務的職能改由其他人負責。政府亦會加強衛生署在制訂和實施公共衛生策略等核心職能。

醫院管理局歡迎《施政報告》的醫療措施，並認同推動基層醫療的策略，會全力支持及配合。

（2021年施政報告）