要聞

發展創科覓地 馬料水填海重啟 擴建科學園 整合新田科技城

【明報專訊】《2021年施政報告》提出新增接近250公頃土地作創科發展，主要涉及5幅地，當中面積最大的有88公頃，包括重啟馬料水填海計劃及沙田污水廠搬遷後現址，以擴建科學園，政府消息表示填海部分最快2030年可供應土地；其餘創科用地集中在新界北的河套、落馬洲、新田一帶，將整合為新田科技城，另在流浮山撥地5公頃，興建規模媲美數碼港的地標式創科設施。

創科涉5地共250公頃

港府計劃建設國際創新科技中心，《施政報告》提出，本港應「回應國家所需」，發揮香港在生命健康科技的優勢，建議在河套區的港深創科園內，設立「生命健康創新科研中心」，以「InnoHK創新香港研發平台」與生命健康相關的16所實驗室及8所國家重點實驗室為基礎，聚焦生命健康領域的科研工作。

稱「回應國家所需」 設科研中心

政府消息人士稱，港深創科園第一期於2024年底落成，期望上述科研中心同期進駐，而研究將涵蓋「由生至死」的生命健康範疇，包括預防疾病、保健、治療、康復等，科技範疇可涵蓋醫療機械、人工智能等各方面。

為配合生命健康科技發展，醫管局將設立專責團隊，協助更多機構探討如何應用醫療數據，並利用醫管局轄下醫院作研究和臨牀試驗。政府消息指本港現有九成第二層醫療服務正由醫管局提供，該局擁有龐大數據庫，政府期望可透過開放存取（open access），在不違反私隱前提下，做大數據分析，如妥善運用數據，相信可有助藥物研發等。

政府又建議，重啟前年擱置的馬料水填海計劃，由原先建議的住宅用途，改為主要用作創科，政府消息稱最快2026/27年度展開工程，2030年有土地供應；連同填海範圍旁的沙田污水處理廠遷入岩洞後騰出的土地，兩地將合併作科技園擴建用途。

流浮山建「媲美」數碼港設施

政府提出「北部都會區發展策略」重點之一是結合已規劃的港深創科園建設「新田科技城」，政府消息稱，當局在新田及落馬洲地區、落馬洲管制站及附近地區，以及河套港深創科園東南面，將新增3幅共147公頃土地發展創科，當中管理及規劃待研究，但新田有可能負責產業化工序，例如產品試製、標準測試等。

政府又為港大預留4公頃綠化地帶土地建「深科技研發大樓」，支持中大在中大醫院附近2.5公頃地設研究設施和擴充中大醫院。

另外，政府將推動「再工業化」，邀請科技園構思興建第二個先進製造業中心，用於高技術的製造工序和生產線。位於將軍澳的第一個先進製造業中心將在下年竣工。

香港科技園公司歡迎政府提出創科措施，助香港創科把握國家十四五規劃的發展機遇。數碼港表示，支持施政報告提出在流浮山建立規模媲美數碼港的地標性創科設施。

港大、中大、浸大、理大、科大都表示歡迎一系列創科措施。立法會議員、科技園董事會成員葛珮帆表示，施政報告提出很多創科發展硬件，為業界解決土地不足問題，但未有提及相關政策、措施，例如如何協助創科公司進入大灣區、技術轉移等。

明報記者

（2021年施政報告）

相關字詞﹕馬料水填海 生命健康 創科 施政報告

上 / 下一篇新聞

20年建北部都會區 佔港地三成 涉92萬單位6新發展區 林鄭無提造價
20年建北部都會區 佔港地三成 涉92萬單位6新發展區 林鄭無提造價
倡專責機構統籌港深合作 顧問：20年非過分樂觀
倡專責機構統籌港深合作 顧問：20年非過分樂觀
700公頃濕地魚塘倡收回 觀鳥會批違保育原則
700公頃濕地魚塘倡收回 觀鳥會批違保育原則
新界北建5鐵路3條跨境 未提造價 部分口岸改一地兩檢 議員憂新鐵路令東鐵更擠迫
新界北建5鐵路3條跨境 未提造價 部分口岸改一地兩檢 議員憂新鐵路令東鐵更擠迫
有人贊成有人愁 白泥居民稱難阻收地「示威都無用」
有人贊成有人愁 白泥居民稱難阻收地「示威都無用」
皇崗將兩地合作查驗 一張證過關 被問互換旅客資料 政府消息：會小心
皇崗將兩地合作查驗 一張證過關 被問互換旅客資料 政府消息：會小心
內地學者：管理權限須協調 擴大開放是方向
內地學者：管理權限須協調 擴大開放是方向
林鄭：想幹事欠動力 將檢視公僕選拔 達至「能者居之」 葉劉：如李家超鄧炳強表現好升得快
林鄭：想幹事欠動力 將檢視公僕選拔 達至「能者居之」 葉劉：如李家超鄧炳強表現好升得快
為下屆政府重組訂方向 林鄭：與連任無關
為下屆政府重組訂方向 林鄭：與連任無關
附篇統計落實政績 稱曾努力締社會和諧
附篇統計落實政績 稱曾努力締社會和諧
批漠視民困 民主黨盼林鄭不再連任
批漠視民困 民主黨盼林鄭不再連任
擔遠水5招造地 救近火增5000過渡屋 團體批釋祖堂地為發展商度身訂做
擔遠水5招造地 救近火增5000過渡屋 團體批釋祖堂地為發展商度身訂做
嘆公屋短期無望 劏房戶：無措施加快上樓
嘆公屋短期無望 劏房戶：無措施加快上樓
四大地產商持億呎農地 集中元朗北區料受惠
四大地產商持億呎農地 集中元朗北區料受惠
將拆逾50年西環邨馬頭圍邨 重建後增2500伙
將拆逾50年西環邨馬頭圍邨 重建後增2500伙
大橋「港車北上」研不必中港牌
大橋「港車北上」研不必中港牌
23條立法「理直氣壯」 冀下屆會期完成 擬訂網絡安全法 水電煤通訊公司須提供保障
23條立法「理直氣壯」 冀下屆會期完成 擬訂網絡安全法 水電煤通訊公司須提供保障
重推網絡23條 創作界憂紅線間游走
重推網絡23條 創作界憂紅線間游走
下學年官津校新聘教師須考基本法 其他政府支薪行業不須 小學校長關注決定標準
下學年官津校新聘教師須考基本法 其他政府支薪行業不須 小學校長關注決定標準
「並肩同行」計劃增在囚青年國安法知識
「並肩同行」計劃增在囚青年國安法知識
環保署一條龍處理家居垃圾
環保署一條龍處理家居垃圾
憂海水倒灌與污染 區議員反對填海
憂海水倒灌與污染 區議員反對填海
做物理、職業治療 倡修例免醫生轉介
做物理、職業治療 倡修例免醫生轉介
取消對冲簡化資助計算 釋資方疑慮 首3年僱主支付上限僅3000元 勞方憂濫用機制炒人
取消對冲簡化資助計算 釋資方疑慮 首3年僱主支付上限僅3000元 勞方憂濫用機制炒人
明年下半年擬合併普通及高額長生津 變相放寬資產上限 5萬長者受惠
明年下半年擬合併普通及高額長生津 變相放寬資產上限 5萬長者受惠
推第二輪旅遊項目 拓鹽田梓藝術節
推第二輪旅遊項目 拓鹽田梓藝術節