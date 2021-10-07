發展創科覓地 馬料水填海重啟 擴建科學園 整合新田科技城

創科涉5地共250公頃

港府計劃建設國際創新科技中心，《施政報告》提出，本港應「回應國家所需」，發揮香港在生命健康科技的優勢，建議在河套區的港深創科園內，設立「生命健康創新科研中心」，以「InnoHK創新香港研發平台」與生命健康相關的16所實驗室及8所國家重點實驗室為基礎，聚焦生命健康領域的科研工作。

稱「回應國家所需」 設科研中心

政府消息人士稱，港深創科園第一期於2024年底落成，期望上述科研中心同期進駐，而研究將涵蓋「由生至死」的生命健康範疇，包括預防疾病、保健、治療、康復等，科技範疇可涵蓋醫療機械、人工智能等各方面。

為配合生命健康科技發展，醫管局將設立專責團隊，協助更多機構探討如何應用醫療數據，並利用醫管局轄下醫院作研究和臨牀試驗。政府消息指本港現有九成第二層醫療服務正由醫管局提供，該局擁有龐大數據庫，政府期望可透過開放存取（open access），在不違反私隱前提下，做大數據分析，如妥善運用數據，相信可有助藥物研發等。

政府又建議，重啟前年擱置的馬料水填海計劃，由原先建議的住宅用途，改為主要用作創科，政府消息稱最快2026/27年度展開工程，2030年有土地供應；連同填海範圍旁的沙田污水處理廠遷入岩洞後騰出的土地，兩地將合併作科技園擴建用途。

流浮山建「媲美」數碼港設施

政府提出「北部都會區發展策略」重點之一是結合已規劃的港深創科園建設「新田科技城」，政府消息稱，當局在新田及落馬洲地區、落馬洲管制站及附近地區，以及河套港深創科園東南面，將新增3幅共147公頃土地發展創科，當中管理及規劃待研究，但新田有可能負責產業化工序，例如產品試製、標準測試等。

政府又為港大預留4公頃綠化地帶土地建「深科技研發大樓」，支持中大在中大醫院附近2.5公頃地設研究設施和擴充中大醫院。

另外，政府將推動「再工業化」，邀請科技園構思興建第二個先進製造業中心，用於高技術的製造工序和生產線。位於將軍澳的第一個先進製造業中心將在下年竣工。

香港科技園公司歡迎政府提出創科措施，助香港創科把握國家十四五規劃的發展機遇。數碼港表示，支持施政報告提出在流浮山建立規模媲美數碼港的地標性創科設施。

港大、中大、浸大、理大、科大都表示歡迎一系列創科措施。立法會議員、科技園董事會成員葛珮帆表示，施政報告提出很多創科發展硬件，為業界解決土地不足問題，但未有提及相關政策、措施，例如如何協助創科公司進入大灣區、技術轉移等。

明報記者

（2021年施政報告）