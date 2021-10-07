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環保署一條龍處理家居垃圾

【明報專訊】立法會於今年8月通過垃圾徵費條例，設18個月準備期，本港最快2023年落實垃圾徵費，最新一份《施政報告》提出，由環保署取代食環署收集家居垃圾，將廢物收集、回收、運送和處理「一條龍」結合。至於調配到環保署涉及多少人手，政府消息人士稱暫未有具體數字，亦未有具體落實時間表。

毋須食環收集 統籌運送回收

施政報告提出，要求環保署接手食環署的垃圾收集站和家居垃圾收集服務。政府消息人士指，目前環保署負責垃圾分類回收，食環署則負責收集每日約1.1萬噸的家居垃圾，再運到食環署轄下的7個廢物轉運站處理。如環保署同時負責收集家居垃圾，有助理順工作流程。

訂減排措施 2050前達碳中和

消息人士續稱，有關工作其中一個挑戰，是與食環署商討人手、合約、車隊及外判商等安排，暫未知可否在18個月準備期屆滿時落實，但有關工作會雙軌進行。

施政報告昨亦宣布，本港將致力爭取於2050年前實現碳中和，政府明年中會更新《香港氣候行動藍圖》，以制訂更進取的減碳排放策略和措施。政府又會推動各電動及其他新能源公共交通工具和商用車的發展，包括與專營巴士公司合作試行以氫燃料電池驅動的巴士，盼在2025年確立使用新能源交通工具的未來路向和時間表。

籌電動的士 大嶼山西貢試行

此外，政府籌備推行電動的士試驗計劃，以資助的士業界測試電動的士操作及營運模式。政府消息人士說，當局計劃於2023年起，分階段於大嶼山和西貢試行計劃。

（2021年施政報告）

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