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下學年官津校新聘教師須考基本法 其他政府支薪行業不須 小學校長關注決定標準

【明報專訊】明年9月起官津學校新聘教師必須通過《基本法》測試。昨日發表的《2021年施政報告》提出該新措施，政府消息指除了新入職教師，下學年起轉校任教的教師獲聘前亦要通過測試，至於通過測試所需分數門檻、教師是否只需考一次等要再商討。有小學校長說，公營學校教師由政府支薪，明白當局有權制訂教師入職要求，但其他一樣由政府支薪的行業卻不用應考《基本法》測試，他關注當局以何標準決定有關措施。

參考公務員試 料一年辦多於一次

現時新入職教師需接受教育局舉辦的培訓課程，當中涵蓋《基本法》內容，而下學年（2022/23年）起官津學校新聘教師需通過《基本法》測試。消息指，考試由當局中央統籌，教育局會參考公務員事務局現時招聘公務員的《基本法》測試安排，包括其考卷模式及一年舉辦多過一次考試。

在公務員事務局《基本法》測試，考生須在20分鐘完成15條多項選擇（MC）題，合格者需答對8題或以上。施政報告昨指會檢視為招聘公務員而設的《基本法》測試考核內容，並將《港區國安法》納入考核範圍。

轉校任教需否再考試惹關注

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，公營學校教師由政府支薪，當局有權制訂入職教師要求。不過他說不少行業都由政府支薪，入職時卻不用應考《基本法》，他關注當局以何準則決定官津校新聘教師須應考該試，「係咪只係我哋（教育界）需要？」他又表示，有合約教師每年完約後或轉到新校任教，相關教師需否每年考試，冀當局提供更多詳情。

教聯主席：認識基本法有利教學

教聯會主席黃錦良稱，新聘教師須通過《基本法》測試屬無可厚非，對此表支持。他稱，教師教學生國情教育，自己卻對《基本法》毫無了解「說不過去」，認為教師正確認識《基本法》有利課堂教學及引導同學。

訂教師操守指引 實例說明

此外，2019年反修例風暴期間針對教師專業失德的投訴湧現，至今3名教師涉社會事件而被取消註冊，施政報告提出就教師操守提供清晰指引。

消息稱當局會綜合處理教師操守個案的經驗，向教師提供實例，讓他們明白有何事要注意、不該做等，亦使學校領導層知道如何管理，指引亦能反映社會對教師的期望，惟當局不會以清單列明教師不能做的事，預料本學年公布官方指引。

施政報告又提到要加強校監、校董、校長、教師和學生認識國安教育，消息稱今年起教育局邀請專業機構為校董、校監等學校管理層舉辦相關課程，「反應幾好」，未來會多辦此類課程，但暫毋須強制他們參與。

（2021年施政報告）

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