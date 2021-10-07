重推網絡23條 創作界憂紅線間游走

冀本屆政府諮詢

施政報告提到，會為更新版權制度配合數碼環境展開公衆諮詢，目標下一屆立法會提交修訂《版權條例》的條例草案。消息人士稱，由於香港要與世界其他地方的版權規例接軌，從不同層次推動香港成為知識產權中心，故需要先強化知識產權。

版權法不禁時評 但憂犯國安法

據了解，目前商經局正草擬諮詢文件，預計今屆政府任期內將會啓動公衆諮詢。消息人士又表示，草案以2014年版本為基礎，戲仿及評論時事等獲豁免，認為「完全保障到言論自由」。

另外，最新條例草案亦會配合數碼環境發展，更新版權規管，而針對科技一直發展，條文也會以技術性中立寫法處理，避免將來條文因未來的科技有所不同而需不時更新。

版權及二次創作關注聯盟成員黃先生指，雖然有指評論時事將會在最新條例草案下獲豁免，但他憂慮假如創作者以評論時事來創作，「中到exemption（豁免）就會犯國安法，唔中豁免（評論時事）就會中呢個（版權條例），弔詭之處在此，（創作者）要在條界線中浮游」。

海外法官離開 恐條例沒正確詮釋

黃又認為，當年草案沒有解決不誠實取用電腦罪與版權條例刑事門檻不一致的問題，要待後來由海外非常任法官在終審法院的其他案件澄清「用自己的電腦」不算違反不誠實取用電腦罪。

黃擔心若有更多海外法官離開，「這類涉及抽象考慮因素、從英國法例移植的豁免，將得不到正確的詮釋，還會令知識產權中心的計劃毫無吸引力，版權修例也會變得多餘」。

（2021年施政報告）