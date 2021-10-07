23條立法「理直氣壯」 冀下屆會期完成 擬訂網絡安全法 水電煤通訊公司須提供保障

借鑑2003年 需做好解說

待研究是否沿用國安法機制

林鄭月娥昨表示，23條本地立法是憲制責任，又稱「2003年以後的幾屆政府時常碰到這個問題都遮遮掩掩，都說任內都不會做，這是不對的」。她表示，從2019年可見，沒有國安法保障香港會出現很大風險，「今日我們每一個官員都不會採取模稜兩可和迴避的態度，會理所當然、理直氣壯為23條本地立法」。施政報告亦指出，要制定有效和務實的方案與條文，及擬供有效的宣傳計劃，「不讓反中亂港分子有機可乘，蠱惑人心」。

政府消息人士稱，保安局期望在下個立法會期完成23條立法工作，近期有不少案件牽涉國安事情，這些經驗都要參考。消息人士稱，諮詢方式未定，但認為2003年推23條不成功，故今次要做好清楚解說的工作；而23條涵蓋7種罪行，部分罪行和國安法重疊，而立法後會否如國安法一樣由特定的駐港國安公署、國安處執法、指定法官審訊，會否沿用同一機制，則有待研究。

被問到有否收集內地意見，消息人士稱，「同內地傾過好正常，因國家安全不會閉門造車」，暫時亦未知道會否有域外管轄權。

參考國安案經驗 料有徵詢內地意見

針對「保障網絡安全法」，政府消息人士稱，涉及對社會運作有重要影響的關鍵基礎公共設施提供機構，如水電煤、交通鐵路、飛機、電訊網絡、金融公司都須維護網絡安全，會探討以行政措施、立法或行業規管方式處理，擬規管方向包括要求企業定期安全評估、應對處理網絡襲擊的應變計劃等，亦可能涉及通報機制。消息人士又稱，新加坡、澳門、澳洲、英美等都有相關法例，主要用以規管機構，與個人無關。

基建企業須應對網絡攻擊

中電回應稱，已制訂一系列策略措施，以確保在發現網絡安全事件時能即時應對。中電會了解施政報告的相關政策建議，並會與政府仔細研究作適當配合。港燈表示一直非常重視網絡安全，制定多項防禦措施，就港府擬定法案，港燈會密切留意，適時向有關當局反映意見。港鐵回應稱，一直就資訊及網絡保安有嚴謹制度及指引，並不時評估風險，透過不同措施保障網絡安全，配合政府相關工作。

消息人士補充，由於相關行政措施、立法、行業規管牽涉多個政策局，包括資訊科技、工務、交通運輸範疇，故需要與各個政策局檢視哪些是需被納入法例的重要基礎關鍵設施，政府盼能於下個立法年度通過相關法例。

設小組研規管個人網絡罪行

至於針對個人網絡罪行，消息人士稱，法改會將會成立小組研究相關法例規管，未有時間表。至於針對假新聞方面，政府消息人士稱政府亦正在研究，未有時間表。施政報告提及要檢視或啟動現有法例，確保執法部門有法可用、執法必嚴、違法必究，消息人士表示需被啟動的相關法例是反恐及煽動罪行。

明報記者

（2021年施政報告）