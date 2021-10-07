要聞

將拆逾50年西環邨馬頭圍邨 重建後增2500伙

【明報專訊】現時不少舊式公共屋邨樓齡逾50年，呈現老化問題，且未用盡地積比。特首林鄭月娥昨在《施政報告》提到，將邀請房委會研究重建目前63年樓齡的西環邨，以及59年樓齡的馬頭圍邨，重建後有潛力建更多單位。政府消息人士表示，計劃將西環邨住戶遷置至附近預料最快2029年落成的加惠民道第一期公屋項目；至於馬頭圍邨則分期重建，料最快2027至28年遷置首批住戶至土瓜灣道公屋項目。兩邨重建後合共提供5100伙，料增加2500伙。

擬鄰近建公屋 遷置住戶

現時西環邨有5幢樓約600多戶；馬頭圍邨5幢樓逾2000戶居民。政府消息人士表示，初步規劃西環邨重建後料由目前600多伙增至約1100伙，房委會正在鄰近的加惠民道興建公營房屋，其中第一期項目將建約860伙公屋及約340伙資助出售單位，可遷置西環邨全數住戶，料第一期項目2029至30年落成，屆時可啟動重建西環邨。

最快2027年遷置馬頭圍邨住戶

至於馬頭圍邨則涉及2000多戶，政府消息人士稱，當局計劃在鄰近盲人輔導會的一幅土瓜灣道地皮興建公屋，預料2027至28年落成，提供約600個單位。馬頭圍邨則分期重建，先將首批住戶遷置至土瓜灣道公屋，在原址重建單位後，再逐批遷置現有住戶，估計馬頭圍邨原址重建後提供約4000伙單位，目前暫未有具體落成時間表。

公屋聯會表示，支持政府邀請房委會研究重建舊邨，期望能繼續有序地展開其他舊邨的重建工作。

（2021年施政報告）

上 / 下一篇新聞

20年建北部都會區 佔港地三成 涉92萬單位6新發展區 林鄭無提造價
20年建北部都會區 佔港地三成 涉92萬單位6新發展區 林鄭無提造價
倡專責機構統籌港深合作 顧問：20年非過分樂觀
倡專責機構統籌港深合作 顧問：20年非過分樂觀
700公頃濕地魚塘倡收回 觀鳥會批違保育原則
700公頃濕地魚塘倡收回 觀鳥會批違保育原則
新界北建5鐵路3條跨境 未提造價 部分口岸改一地兩檢 議員憂新鐵路令東鐵更擠迫
新界北建5鐵路3條跨境 未提造價 部分口岸改一地兩檢 議員憂新鐵路令東鐵更擠迫
有人贊成有人愁 白泥居民稱難阻收地「示威都無用」
有人贊成有人愁 白泥居民稱難阻收地「示威都無用」
皇崗將兩地合作查驗 一張證過關 被問互換旅客資料 政府消息：會小心
皇崗將兩地合作查驗 一張證過關 被問互換旅客資料 政府消息：會小心
內地學者：管理權限須協調 擴大開放是方向
內地學者：管理權限須協調 擴大開放是方向
林鄭：想幹事欠動力 將檢視公僕選拔 達至「能者居之」 葉劉：如李家超鄧炳強表現好升得快
林鄭：想幹事欠動力 將檢視公僕選拔 達至「能者居之」 葉劉：如李家超鄧炳強表現好升得快
為下屆政府重組訂方向 林鄭：與連任無關
為下屆政府重組訂方向 林鄭：與連任無關
附篇統計落實政績 稱曾努力締社會和諧
附篇統計落實政績 稱曾努力締社會和諧
批漠視民困 民主黨盼林鄭不再連任
批漠視民困 民主黨盼林鄭不再連任
擔遠水5招造地 救近火增5000過渡屋 團體批釋祖堂地為發展商度身訂做
擔遠水5招造地 救近火增5000過渡屋 團體批釋祖堂地為發展商度身訂做
嘆公屋短期無望 劏房戶：無措施加快上樓
嘆公屋短期無望 劏房戶：無措施加快上樓
四大地產商持億呎農地 集中元朗北區料受惠
四大地產商持億呎農地 集中元朗北區料受惠
大橋「港車北上」研不必中港牌
大橋「港車北上」研不必中港牌
23條立法「理直氣壯」 冀下屆會期完成 擬訂網絡安全法 水電煤通訊公司須提供保障
23條立法「理直氣壯」 冀下屆會期完成 擬訂網絡安全法 水電煤通訊公司須提供保障
重推網絡23條 創作界憂紅線間游走
重推網絡23條 創作界憂紅線間游走
下學年官津校新聘教師須考基本法 其他政府支薪行業不須 小學校長關注決定標準
下學年官津校新聘教師須考基本法 其他政府支薪行業不須 小學校長關注決定標準
「並肩同行」計劃增在囚青年國安法知識
「並肩同行」計劃增在囚青年國安法知識
環保署一條龍處理家居垃圾
環保署一條龍處理家居垃圾
發展創科覓地 馬料水填海重啟 擴建科學園 整合新田科技城
發展創科覓地 馬料水填海重啟 擴建科學園 整合新田科技城
憂海水倒灌與污染 區議員反對填海
憂海水倒灌與污染 區議員反對填海
做物理、職業治療 倡修例免醫生轉介
做物理、職業治療 倡修例免醫生轉介
取消對冲簡化資助計算 釋資方疑慮 首3年僱主支付上限僅3000元 勞方憂濫用機制炒人
取消對冲簡化資助計算 釋資方疑慮 首3年僱主支付上限僅3000元 勞方憂濫用機制炒人
明年下半年擬合併普通及高額長生津 變相放寬資產上限 5萬長者受惠
明年下半年擬合併普通及高額長生津 變相放寬資產上限 5萬長者受惠
推第二輪旅遊項目 拓鹽田梓藝術節
推第二輪旅遊項目 拓鹽田梓藝術節