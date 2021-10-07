四大地產商持億呎農地 集中元朗北區料受惠

綜合各大發展商年報資料，全港持有最多農地土儲的發展商為恒地，至今年6月底止，該集團在新界區持有4460萬方呎農地，新地則持有約3100萬方呎。發展商所持有的新界農地中，元朗及北區佔比頗高，如新世界所持約1646萬方呎農地當中，就有約1138萬方呎位於元朗，218萬方呎位於北區；長實所持有約1279萬方呎農地，亦有約1191萬方呎位於元朗或北區。

基建配套有利改劃地皮發展

未來基建配套亦將有利發展商近年改劃地皮發展，如新地元朗南生圍東成里地皮，雖然早在2014年已獲批建65幢3層高、平均面積逾2000方呎洋房，及後多番修訂發展方案，2019年申請改建為1955伙中小型單位，項目最終於今年2月獲城規會在有條件下批建8幢8至21層高住宅大廈，提供1518伙、平均面積約499方呎的住宅，即單位數目大增22倍。

梁志堅：短期土地不足 填海事在必行

此外，市場亦憧憬施政報告公布一系列的土地新措施下，有利短期開售的區內新盤做價，現時至少4個位於元朗或新界北區之項目正待批預售，並有望短期內推出，共涉2362伙，最大規模為新地元朗站The YOHO Hub 1B期，及同系天水圍Wetland Seasons Bay 2期、恒地粉嶺馬適路項目及長實洪水橋#LYOS。

身兼香港地產建設商會執委會主席的會德豐地產主席梁志堅表示，上述均屬長期供應，「遠水不能救近火」，短期土地供應仍然不足，至少要到中期才可以解決土地供應問題，且填海是事在必行。

（2021年施政報告）