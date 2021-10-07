嘆公屋短期無望 劏房戶：無措施加快上樓

有意申請過渡屋 不考慮新界

鄭女士與兩名分別3歲及1歲半的女兒居於觀塘一間不足100呎的劏房，輪候公屋已近3年，但她對短期內能上樓感到渺茫，稱以她胞妹一家三口為例，輪候公屋約8年仍沒消息，預料自己同樣要起碼8年才有望上樓。

她質疑，部分新移民來港「團聚」後一兩年就可上樓，但她來港已20年，過往一直有工作，只是生育孩子後才申領綜援，依靠綜援支付生活開支及每月6400元租金，平均每月僅餘4000多元應付生活，領綜援後亦無其他政府資助，形容有如「孤兒仔」，建議政府編配公屋時不應只計收入，要同時考慮家庭收入、居住環境等，否則會「心理不平衡」。鄭女士稱，有意申請過渡房屋，但亦要視乎地區，認為新界不太方便接送子女上學，不會考慮。

社協倡增過渡房屋至5萬個

促訂時間表取締劏房籠屋

社區組織協會批評，以政府最樂觀的預算，未來房屋供應最快要在2031至32年才能滿足需要，是「遠水難救近火」，建議當局在短期內應增加過渡房屋供應至不少於5萬個，以紓緩20多萬戶公屋輪候冊住戶的住屋需要，又促當局盡快訂立取締劏房及籠屋的時間表和路線圖。

（2021年施政報告）