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擔遠水5招造地 救近火增5000過渡屋 團體批釋祖堂地為發展商度身訂做

【明報專訊】北京領導要求特區政府處理劏房問題，特首林鄭月娥昨在《2021年施政報告》提出最少5招增加土地（見表），包括進一步檢視綠化地、研究放寬出售祖堂地限制、降低舊樓強拍門檻、重啟馬料水及龍鼓灘填海等，惟大部分屬中長期措施，增土地政策更屬遠景規劃，短期措施僅額外增加過渡房屋5000伙一項。有議員對政府未有將興建住屋與3年上樓目標掛鈎失望。有關注團體認為新措施「遠水難救近火」，亦有團體稱措施為發展商「度身訂做」。

夏寶龍早前提處理劏房

林鄭：住何種單位是個人選擇

對於港澳辦主任夏寶龍早前曾表示，冀香港可在2049年前告別劏房、籠屋，林鄭月娥昨稱居住何種單位是個人選擇，又稱曾參觀某些劏房，「沒什麼問題，單位很大、分（間）得很合規格，有些年輕人喜歡較多私隱就會住」。至於中聯辦官員早前多番落區視察，她稱曾與運房局長陳帆多番探訪環境非常惡劣的劏房，「有責任將居住環境惡劣、兒童無法學習的痛苦」透過政策改善；她稱陳帆任內多建過渡性房屋，雖完全支持中聯辦探訪環境惡劣的住戶，但最終解決市民問題，是政府的工作。

10年建33萬伙公營屋 林鄭：已促壓縮建屋程序

林太昨表示政府已覓得約350公頃土地，未來10年興建約33萬伙公營房屋，未來10年私樓供應亦可達標，連同「明日大嶼」和「北部都會區」等，估計未來20至25年公私營房屋總供應達99.5萬至111.6萬伙。

林太承認，未來10年約33萬伙公營房屋中，可能僅三分之一於首5年落成，出現「頭輕尾重」。林太如不連任，現任期應至明年6月止，但她昨日已督促運房局壓縮建屋程序，並要求局方就後5年期每幅公營房屋發展提交季度報告，若進度未如理想她會下指示。

為紓緩未能上樓家庭境况，她稱政府將增加過渡房屋，由1.5萬增至2萬伙，過渡房屋計劃資助額亦由83億增至116億元。政府消息稱，新增5000伙位於屯門、元朗、古洞等，料2023年後落成。

民建聯失望：未與3年上樓目標掛鈎

施政報告亦提出最少5項新措施以增加土地供應，包括進一步檢視綠化地帶，集中檢視坡道較高和距離已建設地區較遠的用地。政府消息稱，今次檢視綠化地面積約300公頃，料明年中完成篩選，展開技術研究。林太亦稱，同意考慮修訂《新界條例》，稱收到不少意見指應放寬新界祖堂地出售限制，民政事務局與鄉議局在1年內完成檢討並制訂建議。

施政報告亦公布重啟馬料水及龍鼓灘填海，前者下個立法年度申請研究撥款，最快2026年動工，2030年完工；後者擬填海約220公頃，目標明年上半年申撥款，2026年動工。

民建聯柯創盛表示，未見政府將興建住屋與3年上樓目標掛鈎，對此失望。民建聯鄭泳舜對林太未明顯提及告別劏房失望，雖歡迎過渡房屋增加5000伙，但認為太保守。

團體批發展綠化地本末倒置

釋祖堂地減規劃主導權

本土研究社成員陳劍青形容，施政報告提出發展綠化地是本末倒置，批評政府低估棕地發展潛力，又斥政府將綠化地的生態價值與郊野公園相比是有「誤導」。他認為，政府建議釋放原居民祖堂地是為發展商「度身訂做」，最大得益者一定不是政府，認為祖堂地難以出售，現存不少農戶租用耕作，如放寬出售門檻，變相幫助發展商併購和整合地塊，或令想出售祖堂地的鄉紳逼遷農戶，同時減少政府的規劃主導權。

九龍城區議員楊振宇認為，降低強拍門檻雖然有助加快重建，但憂令小業主的議價能力較低。

明報記者

（2021年施政報告）

相關字詞﹕檢視綠化地 舊樓強拍 祖堂地 龍鼓灘填海 馬料水填海 過渡房屋 增加土地供應 施政報告

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