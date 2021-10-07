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批漠視民困 民主黨盼林鄭不再連任

【明報專訊】特首林鄭月娥本屆任期最後一份《施政報告》，採納多項建制政黨建議，不少黨派均表示歡迎，但亦有建制派僅給49分。民主黨主席羅健熙則質疑，林太藉機爭取連任，政策着重配合「十四五規劃」及大灣區發展，對港人困境視若無睹，希望這份是林太人生最後一份施政報告，指港人無法承受令香港嚴重撕裂、人心惶惶的特首再掌權5年。

着重配合內地 沒理會社會撕裂

羅又批評施政報告對港人不信任政府、社會撕裂等問題沒有着墨，無回應港人情緒及實際困難；相信多數市民認為大部分政策與自己無關，對施政報告內容沒感覺。

建制派對施政報告多番讚揚，民建聯主席李慧琼形容施政報告有願景、顯示政府思維積極有為，多方面提出長遠整全規劃，值得肯定，除了有助香港重回健康發展軌道、解決深層次矛盾，亦有助兩屆政府無縫交接。新民黨主席葉劉淑儀稱讚施政報告高水平、高質量；經民聯主席盧偉國稱，施政報告採納該黨逾80項建議，稱讚是一份宏觀、具前瞻性的報告。

經民聯秘書長、地產及建造界議員石禮謙說，施政報告內容務實，如提出檢視綠化地帶、釋放新界祖堂地等，他說地產界將盡全力配合紓解房屋問題，建議政府審視現行的法例及程序，改善部門各自為政問題，避免漫長規劃、諮詢及談判。

施政報告建議早應提出

何君堯：在任5年終於醒覺

立法會議員何君堯稱，只給予施政報告49分，質疑今次施政報告提及多項重要議題，但理應是在林太上任首年提出，指她經歷4年任期才說政府有何不足、為下屆政府作建議，如果林太以往用心工作，「很多重點問題應解決了一半，不是至今日還在講如何解決」，他形容林太在任第五年「終於醒覺咗」。

（2021年施政報告）

相關字詞﹕羅健熙 施政報告 林鄭月娥

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