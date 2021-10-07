附篇統計落實政績 稱曾努力締社會和諧

逾900項政策 96%已完成或推進

林太稱其競選口號是「同行」，當時背景是社會有撕裂，她冀努力達至和諧社會，「事實上我唔係冇做到，反修例前差不多大部分政黨都願意磋商，2017、18年施政報告都在議員議案下獲致謝，某程度上我有付出我的努力」，但指很多政治團體短時間內變了反中亂港勢力，令香港出現前所未有的嚴峻挑戰，甚至危害國家安全。林鄭月強調「與社會同行、以民為本」仍是其施政宗旨。

撕裂歸因政團反中亂港

施政報告附篇中形容，本屆政府任內經歷回歸以來其中一段最艱難時期，而政府多方面工作均取得重大突破，包括以家庭負擔能力釐定資助出售房屋售價、收回私人土地以發展公屋、興建過渡房屋、改善勞工福利、推展基層醫療服務、禁止電子煙、立法開徵都市廢物收費、推行稅制改革，及承諾在2050年之前實現碳中和等長遠環保目標。

施政報告提到增加教育經常開支超過130億元和投資創科逾1300億元，又大幅增加醫療和社會福利經常開支至本年度的959億元和1057 億元，較4年前分別上升53%和62%。

香港民意研究所顯示，林太2017年7月時其民望評分為63.6分，隨後評分輾轉滑落，至2019年政府推動修訂《逃犯條例》，其評分屢創任內以及歷任特首新低，至去年2月時其評分更跌至18.2分，之後回升至今年9月的33.9分，但仍低於歷任特首的評分。

（2021年施政報告）