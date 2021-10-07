為下屆政府重組訂方向 林鄭：與連任無關

拒回應會否參選 稱任期內盡責任

林鄭月娥昨在記者會多次被追問會否爭連任，她稱不會回應個人將來的問題，現在每日都努力服務港人。

重組政府架構建議包括設立副司長職位，領導「北部都會區」、「明日大嶼願景」等大型區域發展；政策局方面，林太建議現屆政府準備詳細改組方案，如分拆運輸及房屋局，新的運輸局可更專注運輸基建、交通服務，以至提升香港國際航運中心和國際航空樞紐地位；同時研究分拆的房屋局和負責土地發展和工務的發展局，有否理順空間以加快房屋用地供應。

倡設副司長 負責北部都會明日大嶼

林鄭月娥認為，推動多項工作，需要適合的架構，本港現時最需要的是決策推動和領導能力。被問到會否合併發展局和房屋局，林太稱有人認為房屋局應加上地政，便可以自行覓地建屋，然而土地開發不只為房屋，還有政府設施等用途；今屆的發展局亦要兼顧工務，若將規劃地政與房屋合併，就只餘下工務。

稱與持份者交流 不做大型公眾諮詢

林太說會與持份者交流意見以制訂方案，但不打算做大型公眾諮詢，只會與文化、體育、旅遊、基建、房屋等相關委員會、專業機構等持份者溝通。

她強調交下屆政府改組是現實需要，因任期餘8個月，若匆忙改組「下屆政府唔鍾意就要硬食」，政治倫理不對的事她不會做，但會盡最大努力與持分者和新一屆立法會討論，如社會支持、立會原則上同意，下屆特首不可能逆民意。

民主黨質疑政府內部協調未解決

民建聯續爭取設發展及改革政策組

對於施政報告內提及的架構重組，民主黨主席羅健熙質疑，現時政策推行緩慢或「離地」，多是源於市民對政府不信任和疏離，以及政府內部協調問題，舉例運房局一分為二，運作未必會更好，仍需解決權責及協調的問題。

民建聯主席李慧琼稱，政府架構重組與該黨倡議接近，但會繼續爭取設立「發展和改革政策組」，冀加強與國家資源對接、做好長遠施政工作；並指施政報告未就高官問責制提出改善方案，會繼續爭取引入「積效管理機制（KPI）」、適度擴大問責制，冀主要官員有問責精神。

（2021年施政報告）