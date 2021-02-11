林鄭：想幹事欠動力 將檢視公僕選拔 達至「能者居之」 葉劉：如李家超鄧炳強表現好升得快

施政報告提及，首長級公務員，包括常任秘書長、部門首長，亦為特區施政關鍵，林鄭月娥稱已要求公務員事務局長聶德權按「能者居之」原則，未來數月檢視公務員高層職位的選拔、聘任機制，務求將最有遠見和能力的官員，放在最適合的位置。林太提及，會邀請公務員敍用委員會參與有關工作。公務員敍用委員會為法定諮詢機構，主要就公務員聘任、晉升及紀律事宜，向特首提供意見，現任主席為商經局前局長劉吳惠蘭。

被問是否現時非能者居之

林鄭：身處要位須「日日想幹事」

林太昨在記者會被問到詳情，是否顯示現時高層公務員未能做到「能者居之」，她引述港澳辦主任夏寶龍提及，管治者要「想幹事、會幹事、能幹事、幹成事」，林太稱公務員是「會幹事」，面對「黑暴」、疫情等挑戰，都能令香港安然無恙；惟她指最難是「想幹事」、如何令身處重要位置者「日日都『想幹事』」、「為香港做事」；她認為現時公務員不夠「想幹事」的動力，一定要找最有能力、有抱負的公務員，或外來者擔任最高層人員，但大體上仍希望找公務員中的能者。

林太續說，選拔機制要待公務員事務局與公務員主要工會、有關職系同事討論後，再向她提交意見。

此外，施政報告亦提及在現今資訊爆發年代，有效發放政府信息是管治重要一環，政府須馬上改善。她說不少人反映政府新聞公報內容偏重技術性、發布信息手法太守舊，「過去兩年，面對不少對政府惡意攻擊或偏頗報道，更突顯解說能力有待提升」；她稱已要求各司局長在新聞處長及其團隊配合下，更注重發放信息、解釋政策的工作。

信息發放守舊 要求司局長改善

對於林太指要檢視公務員高層職位的選拔聘任機制，要「能者居之」，葉劉淑儀表示，相信林太的意思是希望公務員升級「不是靠排隊」，舉例指政務司長李家超、保安局長鄧炳強都是因有好表現而「升快咗」。葉太認為政府長遠需開設更多渠道，包括專才職位等，讓人才服務香港。

香港高級公務員協會主席李方冲說，林太檢視高層公務員選拔制度方向正確，認為可多開放跨部門職系供首長級公務員嘗試不同崗位，他以現存的體育專員為例，認為在較專職的工作上，可委任專員職位，供有特別才幹者出任。至於信息發放，李方冲指出，政府部門常須到立法會、區議會解說，他認為公務員內部可作分流，舉例某些公務員較「talk得」、解說能力較佳，便可多作聯絡角色，亦需多作培訓。

明報記者

（2021年施政報告）