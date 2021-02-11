要聞

林鄭：想幹事欠動力 將檢視公僕選拔 達至「能者居之」 葉劉：如李家超鄧炳強表現好升得快

【明報專訊】特首林鄭月娥昨發表《2021年施政報告》，雖為本屆任期最後一份，但就政府運作提出多項建議，包括強化管治團隊，談及對公務員及政府官員的期望；當中提及未來數月將按「能者居之」原則，檢視公務員高層職位的選拔、聘任機制，又稱政府須改善發放信息工作。行會成員、新民黨主席葉劉淑儀相信，林太的意思是希望公務員升級「不是靠排隊」，而是有好表現者可升遷較快；有公務員工會主席冀政府開放跨部門職系，包括多設「專員」職務，供有特別才幹者出任。

施政報告提及，首長級公務員，包括常任秘書長、部門首長，亦為特區施政關鍵，林鄭月娥稱已要求公務員事務局長聶德權按「能者居之」原則，未來數月檢視公務員高層職位的選拔、聘任機制，務求將最有遠見和能力的官員，放在最適合的位置。林太提及，會邀請公務員敍用委員會參與有關工作。公務員敍用委員會為法定諮詢機構，主要就公務員聘任、晉升及紀律事宜，向特首提供意見，現任主席為商經局前局長劉吳惠蘭。

被問是否現時非能者居之

林鄭：身處要位須「日日想幹事」

林太昨在記者會被問到詳情，是否顯示現時高層公務員未能做到「能者居之」，她引述港澳辦主任夏寶龍提及，管治者要「想幹事、會幹事、能幹事、幹成事」，林太稱公務員是「會幹事」，面對「黑暴」、疫情等挑戰，都能令香港安然無恙；惟她指最難是「想幹事」、如何令身處重要位置者「日日都『想幹事』」、「為香港做事」；她認為現時公務員不夠「想幹事」的動力，一定要找最有能力、有抱負的公務員，或外來者擔任最高層人員，但大體上仍希望找公務員中的能者。

林太續說，選拔機制要待公務員事務局與公務員主要工會、有關職系同事討論後，再向她提交意見。

此外，施政報告亦提及在現今資訊爆發年代，有效發放政府信息是管治重要一環，政府須馬上改善。她說不少人反映政府新聞公報內容偏重技術性、發布信息手法太守舊，「過去兩年，面對不少對政府惡意攻擊或偏頗報道，更突顯解說能力有待提升」；她稱已要求各司局長在新聞處長及其團隊配合下，更注重發放信息、解釋政策的工作。

信息發放守舊 要求司局長改善

對於林太指要檢視公務員高層職位的選拔聘任機制，要「能者居之」，葉劉淑儀表示，相信林太的意思是希望公務員升級「不是靠排隊」，舉例指政務司長李家超、保安局長鄧炳強都是因有好表現而「升快咗」。葉太認為政府長遠需開設更多渠道，包括專才職位等，讓人才服務香港。

香港高級公務員協會主席李方冲說，林太檢視高層公務員選拔制度方向正確，認為可多開放跨部門職系供首長級公務員嘗試不同崗位，他以現存的體育專員為例，認為在較專職的工作上，可委任專員職位，供有特別才幹者出任。至於信息發放，李方冲指出，政府部門常須到立法會、區議會解說，他認為公務員內部可作分流，舉例某些公務員較「talk得」、解說能力較佳，便可多作聯絡角色，亦需多作培訓。

明報記者

（2021年施政報告）

相關字詞﹕公務員事務局 公務員 施政報告 葉劉淑儀 林鄭月娥

上 / 下一篇新聞

20年建北部都會區 佔港地三成 涉92萬單位6新發展區 林鄭無提造價
20年建北部都會區 佔港地三成 涉92萬單位6新發展區 林鄭無提造價
倡專責機構統籌港深合作 顧問：20年非過分樂觀
倡專責機構統籌港深合作 顧問：20年非過分樂觀
700公頃濕地魚塘倡收回 觀鳥會批違保育原則
700公頃濕地魚塘倡收回 觀鳥會批違保育原則
新界北建5鐵路3條跨境 未提造價 部分口岸改一地兩檢 議員憂新鐵路令東鐵更擠迫
新界北建5鐵路3條跨境 未提造價 部分口岸改一地兩檢 議員憂新鐵路令東鐵更擠迫
有人贊成有人愁 白泥居民稱難阻收地「示威都無用」
有人贊成有人愁 白泥居民稱難阻收地「示威都無用」
皇崗將兩地合作查驗 一張證過關 被問互換旅客資料 政府消息：會小心
皇崗將兩地合作查驗 一張證過關 被問互換旅客資料 政府消息：會小心
內地學者：管理權限須協調 擴大開放是方向
內地學者：管理權限須協調 擴大開放是方向
為下屆政府重組訂方向 林鄭：與連任無關
為下屆政府重組訂方向 林鄭：與連任無關
附篇統計落實政績 稱曾努力締社會和諧
附篇統計落實政績 稱曾努力締社會和諧
批漠視民困 民主黨盼林鄭不再連任
批漠視民困 民主黨盼林鄭不再連任
擔遠水5招造地 救近火增5000過渡屋 團體批釋祖堂地為發展商度身訂做
擔遠水5招造地 救近火增5000過渡屋 團體批釋祖堂地為發展商度身訂做
嘆公屋短期無望 劏房戶：無措施加快上樓
嘆公屋短期無望 劏房戶：無措施加快上樓
四大地產商持億呎農地 集中元朗北區料受惠
四大地產商持億呎農地 集中元朗北區料受惠
將拆逾50年西環邨馬頭圍邨 重建後增2500伙
將拆逾50年西環邨馬頭圍邨 重建後增2500伙
大橋「港車北上」研不必中港牌
大橋「港車北上」研不必中港牌
23條立法「理直氣壯」 冀下屆會期完成 擬訂網絡安全法 水電煤通訊公司須提供保障
23條立法「理直氣壯」 冀下屆會期完成 擬訂網絡安全法 水電煤通訊公司須提供保障
重推網絡23條 創作界憂紅線間游走
重推網絡23條 創作界憂紅線間游走
下學年官津校新聘教師須考基本法 其他政府支薪行業不須 小學校長關注決定標準
下學年官津校新聘教師須考基本法 其他政府支薪行業不須 小學校長關注決定標準
「並肩同行」計劃增在囚青年國安法知識
「並肩同行」計劃增在囚青年國安法知識
環保署一條龍處理家居垃圾
環保署一條龍處理家居垃圾
發展創科覓地 馬料水填海重啟 擴建科學園 整合新田科技城
發展創科覓地 馬料水填海重啟 擴建科學園 整合新田科技城
憂海水倒灌與污染 區議員反對填海
憂海水倒灌與污染 區議員反對填海
做物理、職業治療 倡修例免醫生轉介
做物理、職業治療 倡修例免醫生轉介
取消對冲簡化資助計算 釋資方疑慮 首3年僱主支付上限僅3000元 勞方憂濫用機制炒人
取消對冲簡化資助計算 釋資方疑慮 首3年僱主支付上限僅3000元 勞方憂濫用機制炒人
明年下半年擬合併普通及高額長生津 變相放寬資產上限 5萬長者受惠
明年下半年擬合併普通及高額長生津 變相放寬資產上限 5萬長者受惠
推第二輪旅遊項目 拓鹽田梓藝術節
推第二輪旅遊項目 拓鹽田梓藝術節