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內地學者：管理權限須協調 擴大開放是方向

【明報專訊】《施政報告》提出多項跨境基建，廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示，報告中「雙城三圈」的提法有新意，描述深港接壤區域，在聯繫緊密程度上，「合作多的區域就是緊密合作區，合作少的區域就是生態區」。他認為兩地融合要港深雙方的溝通與協調，其中可能還涉及管理權限、授權等的創新，「總之，擴大開放、減少通關（過關）環節、來往更加便利是改革和發展方向」。

施政報告提到，港深創科園與落馬洲╱新田一帶將整合為新田科技城，聯同深圳科創園區組成佔地約540公頃的深港科創合作區。位於深圳福田區河套深港科技創新合作區的UNI香港青年創業空間創辦人陳升表示，今次政府好難得大刀闊斧推行新界北規劃，政府定下這個框架絕對正確，作為創業者一定支持。他預計，未來在執行上會面臨不少挑戰，因創科發展一直在變動，到合作區或設施建成時，可能已迎來新一輪創科熱潮或方向。陳升形容，香港土地寶貴，今次對香港而言是一次「很大的賭注」，希望未來在執行上政府可更靈活，緊貼市場；他希望政府在執行時多聆聽行業協會、商會、創科人士的聲音，「可否鼓勵多點民營的產業園區參與香港創科建設，他們與市場接軌一般比較精準和快速，可第一時間聽到大型科創公司對空間的實際需求」。

（2021年施政報告）

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