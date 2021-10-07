皇崗將兩地合作查驗 一張證過關 被問互換旅客資料 政府消息：會小心

5新增一地兩檢口岸 均深圳境內實施

隨政府大幅規劃北部都會區，多個陸路口岸亦擬轉為一地兩檢模式，其中已開始重建工程的皇崗口岸將最先轉為一地兩檢，但需人大批准及本地立法。政府消息人士表示，內地皇崗口岸重建，港方邊檢設施亦會搬到深圳，計劃屆時首次採用「合作查驗、一次放行」模式，做法或參考澳門和珠海之間部分口岸的通關模式，只需用入境方的證件就可通關，例如港人北上到內地時，只需用回鄉證和按指模、過一度閘機就可抵達內地範圍，而回港時則只需香港身分證過關。

至於當中是否涉及兩地政府交換旅客個人資料，消息人士表示，明白市民關注個人資料，當局會小心處理。消息人士又稱，皇崗口岸的港方口岸區，深圳會向香港象徵式收取每年1000元人民幣的租金。

此外，據《北部都會區發展策略》，羅湖和文錦渡亦擬改為一地兩檢，另新增兩個口岸，包括擬興建跨境鐵路接駁洪水橋的前海，以及鄰近河套區港深創科園的「福鄰」，都擬實施一地兩檢。發展策略指出，福鄰是深圳方的「小口岸」，會興建一條行人天橋跨過深圳河連接河套區，口岸會以創新出入境安排方便港深兩地創科人員頻繁日常跨境流動。

政府消息人士表示，未確定會否在羅湖和前海等口岸推合作查驗一次放行，但會向該方向研究。

民主黨交通政策發言人韓俊賢認為，以合作查驗方式過關，對於需北上者或會更方便，但他擔心若再出現有港人在口岸走失的事件，而北上不用香港身分證，港方未必能即時掌握，不利追查。

（2021年施政報告）